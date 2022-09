Nämä viivat kulkevat samaan tahtiin – illuusio hämää täysin

Sosiaalisessa mediassa leviää jälleen hämmästyttävä kuvailluusio.

Jutun alta löytyvällä videolla näkyy kaksi paksua viivaa, joista toinen on sininen ja toinen keltainen. Katsojan silmissä palikkamaiset viivat etenevät vuorotellen, jolloin toinen on aina hieman toista viivaa jäljessä.

Kyse on kuitenkin illuusiosta, sillä oikeasti viivat liikkuvat koko ajan samaan tahtiin. Tämä paljastuu, kun taustalla olevat mustat pystyviivat himmennetään ja poistetaan näkyvistä.

