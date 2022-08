Nämä vaarat uhkaavat kissoja kesällä

Ampiaiset, kyyt, punkit, sinilevä, lämpöhalvaus ja kuivuminen voivat vaarantaa kissojen päivät myös loppukesästä, varoittaa Kissaklinikka Felinassa työskentelevä Evidensian eläinlääkäri Teija Immonen.

Evidensia-verkostoon kuuluu 49 eläinlääkäriasemaa ja -sairaalaa eri puolilta Suomea. Kissanpäivää vietetään joka vuosi 8.8.

Ampiaiset ovat loppukesällä ärhäköitä, joten niiden pistoihin on hyvä varautua etukäteen. Kissat tutkivat usein lähellä olevia ampiaisia tökkimällä tassuillaan, joten ne saavat piston todennäköisimmin juuri tassuihin.

– Pahimmillaan ampiaisen pisto voi aiheuttaa kissalle allergisen reaktion. Ampiaisenpisto kaulan tai suun alueella on kissalle vaarallinen, sillä se voi turvotessaan tukkia hengitystiet. Silloin on syytä ottaa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin lisäohjeita varten, sanoo kissoihin erikoistunut eläinlääkäri Teija Immonen tiedotteessa.

Kotona turvotukseen tai voimakkaaseen kutinaan voi antaa kissalle kyytabletteja. Oikea annostus kannattaa tarkistaa eläinlääkäriltä.

– Kyytabletteja ei saa antaa kissalle, jos ei ole varma, onko kyseessä ampiaisenpisto vai kyynpurema. Nimestään huolimatta kyypakkaus ei sovi kissoille ensiavuksi kyynpuremissa, Immonen kertoo.

Punkit, sinilevä ja kyyt

Punkkikausi on varsinkin Etelä-Suomessa pitkä, sillä se jatkuu niin pitkään, kun vuorokauden keskilämpötila on viisi astetta. Ulkoileva kissa kannattaa punkeilta, sillä osa niistä levittää tauteja, kuten borrelioosi ja anaplasmoosi.

– Punkkivälitteisten tautien toteaminen on vaikeaa, joten järkevintä on pyrkiä ennaltaehkäisemään tartunta. Kissalle voi antaa nieltävän punkkilääkkeen tai laittaa niskavaleluliuoksen, joka saa punkin irtoamaan siinä vaiheessa, kun se imee lääkeainetta sisältävää verta itseensä. Saatavilla on myös pantoja, jotka estävät punkkien kiinnittymisen kokonaan, Immonen kertoo.

Sinilevä ja kyynpurema aiheuttavat molemmat kissalle myrkytysoireita. Kissaa ei saa päästää juomaan sinileväistä vettä eikä uimaan tai vilvoittelemaan sinileväiseen veteen.

– Jos kissa on vain kastunut sinileväisestä vedestä, ensiavuksi riittää turkin huuhteleminen puhtaalla vedellä. Jos kissa taas on juonut sinileväistä vettä, tulee ottaa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, Immonen neuvoo.

Kissan kanssa kannattaa välttää ulkoilemista niissä paikoissa, joissa kyyt viihtyvät. Jos kyy pääsee puremaan kissaa, se tulee pitää mahdollisimman paikallaan ja puremakohdan liikuttamista sekä käsittelyä pitää välttää.

Kissa täytyy tuoda eläinlääkäriin mahdollisimman pian kyynpureman jälkeen, jotta sille voidaan antaa tarvittaessa suonensisäistä nestehoitoa ja kipulääkettä. Pahimmissa tapauksissa kissa tarvitsee myös vasta-ainetta kyyn myrkkyyn.

Lämpöhalvaus ja kuivuminen

Kissat kestävät Immosen mukaan kuumaa huomattavasti koiria paremmin, sillä ne ovat alkujaan aavikkoeläimiä. Lämpöhalvaus on kuitenkin riski myös kissojen kanssa, jos ne jäävät lämpimään tilaan, josta ne eivät pääse pois.

– Heikentynyt vastustuskyky ja sairaudet saavat kissan reagoimaan herkemmin kuumuuteen. Sydän- ja keuhkosairaat sekä ylipainoiset kissat ovat terveitä kissoja alttiimpia saamaan lämpöhalvauksen, Immonen muistuttaa.

Jos kissa on tottunut automatkustamiseen ja kulkee ihmisten mukana, sitä ei saa jättää pysähtyneeseen autoon edes pilvisellä säällä. Auton sisälämpötila nousee nopeasti moninkertaiseksi myös pilvisellä säällä ja varjossa.