Nämä tuotteet voivat vahingoittaa silmiäsi pysyvästi, lopeta käyttö heti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa vaarallisista laser-osoittimista. Pahimmillaan tuotteet voivat aiheuttaa silmälle pysyvän näkövaurion.
Tuotteet on poistettava käytöstä välittömästi.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes kertoo verkkosivuillaan.
Takaisinveto koskee kolmea eri laser-osoitinta. Takaisinveto koskee sinistä, punaista ja vihreää sädettä.
Tuotteiden valmistaja on Electrocabin. Yritys on poistanut tuotteet myynnistä viranomaisen yhteydenoton jälkeen. Tiedotteen mukaan yritys on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotteiden keräämiseksi jälleenmyyjiltä ja kuluttajilta takaisin.