Nämä ovat Suomen parhaat ravintolat

Helsingin Etelärannassa sijaitseva Ravintola Palace on Suomen paras ravintola. Ravintola-alan ammattilaisten äänestyksessä toiseksi tuli BasBas ja kolmanneksi Grön. Molemmat ovat Helsingissä.

Helsingin uudet ravintolat Jason ja Teller nousivat suoraan listan sijoille neljä ja viisi. Helsinkiläinen Bona Fide oli kuudes, tamperelainen Kajo seitsemäs ja turkulainen Kaskis kahdeksas. Kymmenen kärkeen mahtuivat vielä Solitary Rantasalmelta ja Savoy Helsingistä.

– Suomen talouden 17 vuoden nollakasvu on tarkoittanut asiakkaiden ostovoiman selvää heikentymistä. Niukkuus on kuitenkin osattu kääntää voimaksi kuten luovalla alalla on tapana, äänestyksen järjestävän Viisi Tähteä -verkkomedian päätoimittaja Eeropekka Rislakki kertoo tiedotteessa.

Rislakin mukaan keskihintaisten ravintoloiden nousu alkoi ensin ”bistroutumisena”, mutta on jatkunut yhä monipuolisemmalla kortteliravintolatarjonnalla.

– Se on kiinnostavaa ja elämyksellistä sekä vaatii henkilökunnalta hyvää ammattitaitoa, Rislakki tähdentää.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2025 -listalla on kahdeksan ensikertalaista. Helsingistä ravintoloita on mukana 37 ja muualta Suomesta 13. Vuosi sitten Helsingin ulkopuolelta ravintoloita oli 14 ja vuonna 2022 jopa 19.

Äänestykseen osallistui runsaat 400 ravintola-, matkailu-. hotelli- sekä ruoka- ja juoma-alojen ammattilaista.

Perinteisen Turku vastaan Tampere -kamppailun listalla vei nimiinsä Turku, josta mukana on neljä ravintolaa. Tampereelta ravintoloita on kolme. Vuosi sitten ”ottelu” meni Tampereelle 5–3. Tamperelainen Kajo (7:s) on Suomen paras ravintola Helsingin ulkopuolella.

Muun Suomen lomakeskusten arvostetut ravintolat tekivät vahvaa nousua listalla. Rantasalmelainen Solitary, joka toimii Järvisydämen ja Kuru Resortin yhteydessä, nousi yhdeksänneksi.