Nämä ovat suomalaisten suosituimmat nettipalvelut

Pikaviestisovellukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa kuluttajien arjessa, kun taas internetin ääni- ja videopuhelusovellusten käyttö on laskenut korona-ajan käyttömääristä. Suosituin palvelu on Metan WhatsApp. Maksuttomia televisiosisältöjen suoratoistopalveluita käyttää noin 70 prosenttia kuluttajista ja maksullisia puolet.

Yleisimmin käytetyt palvelut ovat Netflix ja Yle Areena. Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuoden 2023 lopussa toteutettuun kuluttajatutkimukseen.

Kuluttajista 83 prosenttia käyttää jotakin pikaviestipalvelua viikoittain. Erilaisten viestisovellusten käyttö on monelle kuluttajalle arkipäivää, kun taas perinteisten tekstiviestien lähettäminen on vähentynyt.

Tekstiviestejä lähetettiin kuluttajaliittymistä viime vuonna kuitenkin vielä 743 miljoonaa eli 145 kappaletta per liittymä. Vuodesta 2014 vuoteen 2023 kuluttajien lähettämien tekstiviestien määrä on vähentynyt 72 prosenttia. Samaan aikaan pikaviestisovellusten viikoittainen käyttö on kasvanut 30 prosentista yli 80 prosenttiin.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2014 älypuhelin oli käytössä vain 58 prosentilla kuluttajista. Vuonna 2023 älypuhelin oli löytänyt tiensä jo 90 prosentin käteen.

Koronapandemian pahimpana aikana vuosina 2020-2021 internetin ääni- ja videopuheluiden käyttö oli huipussaan, näitä puheluja soitti viikoittain työ- tai vapaa-ajalla yli puolet kuluttajista. Vuoden 2023 lopussa osuus oli laskenut noin 40 prosenttiin.

Koronan aikana myös perinteiset puheluminuutit hetkellisesti kasvoivat, mutta ovat sittemmin taas laskeneet.

– Vapaa-ajan ohjelman ja myös työelämän palautuessa pandemia-aikaa edeltäneeseen tilanteeseen tarve videopuheluille on laskenut, toteaa erityisasiantuntija Marja Heinonen tiedotteessa.

Vuoden 2023 kuluttajatutkimuksessa Traficom kartoitti ensimmäistä kertaa, mitä palveluita kuluttajat käyttivät pikaviestien lähettämiseen ja internetpuheluiden soittamiseen. Metan WhatsApp oli molemmissa palveluissa ehdottomasti suosituin. Pikaviestien käytössä toisella sijalla olivat niin ikään Metan Instagram ja Facebook Messenger. Puheluissa toiselle sijalle nousi Microsoftin Teams, joka todennäköisesti on monella viikoittain käytössä ainakin työpaikalla. Käytetyimpien palvelujen joukkoon nousi puheluissakin Metan Facebook.

Vuoden 2023 lopussa puolella kuluttajista oli ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana tilattuna jokin maksullinen televisiosisältöjen suoratoistopalvelu, kun vuonna 2015 vastaava osuus oli neljännes. Maksuttomat suoratoistopalvelut on ollut käytössä jo pidempään. Viime vuoden lopussa yleisimpiä maksuttomia palveluita oli katsonut noin 70 prosenttia kuluttajista, kun osuus vuonna 2015 oli 61 prosenttia.

Yleisimmin tilattu maksullinen palvelu on jo useita vuosia ollut Netflix, vaikka se on vuosien aikana saanut useita kilpailijoita, joista osa on nopeastikin noussut melko suosituiksi. Disney+ tuli Suomen markkinoille koronapandemian aikaan ja nousi heti yhdeksi tilatuimmista maksullisista suoratoistopalveluista. Kotimaiset suoratoistopalvelut ovat pitäneet tilaajajoukkonsa vakaana, osuus on reilu kymmenesosa.

Kansainvälisesti suuria maksullisia suoratoistopalveluita, kuten AppleTV+ tai Amazon Prime tilaa Suomessa edelleen vain pieni osuus kuluttajista.

Maksuttomista palveluista käytetyin on Yle Areena, jota vuoden 2023 lopussa katsoi 67 prosenttia kuluttajista, kun taas muiden suomalaisten tv-kanavien palvelut ovat käytössä noin kolmanneksella kuluttajista. Toiseksi suosituin maksuton palvelu on YouTube. Maksuttomia lähetyksiä katsotaan myös eri uutispalvelujen nettisivuilta sekä esimerkiksi eri julkisten organisaatioiden viestintäkanavista.