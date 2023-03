Nämä ovat sähköpalojen yleisimmät syyt kotona

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan sähköliesistä, mikroaaltouuneista ja lämmityslaitteista alkaneet palot lisääntyivät viime vuonna. Sähköpaloissa menehtyi kuusi ihmistä.

Sähkölaitteesta tai sähköasennuksesta alkaneita tulipaloja kirjattiin yli 2 400 kappaletta. Yleisin syttymissyy oli lieden huolimaton käyttö. Tv-palot ovat sen sijaan vähentyneet huomattavasti teknologian muutoksen myötä, sillä niitä kirjataan nykyisin vain pari kappaletta vuodessa.

Eniten sähköpaloja aiheuttaneita laitteita kotitalouksissa olivat liedet ja uunit (917 kappaletta), valaisimet (208 kappaletta) ja kiukaat (107 kappaletta). Sähköpalojen määrä on lisääntynyt kahdessa vuodessa noin parilla sadalla, kun taas aiempina vuosina paloja oli keskimäärin 2400–2500.

Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö toteaa liedestä alkaneita paloja olevan eniten vuodesta toiseen.

– Liesipalon syynä on hyvin harvoin itse liedestä johtuva vika, useimmiten syynä on ihmisen huolimattomuus, varomattomuus tai kiire. Yleisin palon aiheuttaja on lieden unohtuminen päälle tai sen kytkeytyminen päälle vahingossa, jolloin lieden päällä tai lähettyvillä olevat materiaalit syttyvät ja palo leviää yleensä melko nopeasti läheisiin rakenteisiin, Jukka Lepistö toteaa tiedotteessa.

Kiuaspalojen määrä on vaihdellut viiden vuoden aikana noin 90:stä 150:een. Eniten kiuaspaloja oli vuonna 2019 (150 kappaletta), minkä jälkeen palojen määrä väheni vuosina 2020–2021 ja kääntyi taas nousuun 2022, jolloin palojen määrä nousi yli sataan.

Tukes muistuttaa, että toimiva palovaroitin auttaa havaitsemaan palon riittävän aikaisessa vaiheessa, mikä säästää ihmishenkiä. Palossa poistumiseen on aikaa vain minuutteja, koska myrkylliset palokaasut tappavat hyvin nopeasti.