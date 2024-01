Nämä olivat Suomen katsotuimmat elokuvat 2023

Barbie oli Suomessa vuoden 2023 elokuva. Yhteensä elokuva keräsi Suomessa 680 180 katsojaa. Asia ilmenee Suomen elokuvasäätiön julkaisemista luvuista.

Toiseksi katsotuin elokuva oli Oppenheimer, 395 321 katsojaa. Kolmanneksi katsotuin elokuva oli viime vuonna The Super Mario Bros. Movie 286 546 katsojalla.

Loput kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa olevat ovat:

Kuolleet lehdet – 254 718 katsojaa Indiana Jones and the Dial of Destiny – 229 506 katsojaa Risto Räppääjä ja villi kone – 205 475 katsojaa Avatar: The Way of Water – 199 814 katsojaa Sisu – 182 771 katsojaa Lapua 1976 – 171 549 katsojaa Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus – 169 445 katsojaa

Luvuissa on katsojien lukumäärä vuonna 2023. Edellä mainituista elokuvista Avatar: The Way of Water ja Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus tulivat ensi-iltaan vuoden 2022 puolella.