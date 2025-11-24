Nämä kohdat hiertävät rauhansuunnitelmassa

Sunnuntaina 23. marraskuuta yhdysvaltalaiset ja ukrainalaiset kävivät Genevessä konsultaationeuvotteluita. Molempien maiden delegaatiot ovat hyväksyneet suurimman osan Yhdysvaltojen 28-kohtaisen suunnitelman sopimusehdoista ja muokanneet merkittäviä osia kiistanalaisista kohdista.

Ukrainalaisen uutistoimiston RBK-Ukrainan mukaan delegaatiot sopivat asettaa syrjään kohdat, jotka käsittelevät alueita ja Ukrainan Nato-jäsenyyskiellon kirjaamista maan perustuslakiin. Näistä asioista keskustelevat ja sopivat presidentit Volodymyr Zelenskyi ja Donald Trump. He ehkä tapaavat ensi viikolla tai sitä seuraavana, vaikka mitään tarkkaa päivää ei ole Genevessä sovittu.

Sopimusluonnoksen kiistanalaisimmat kohdat liittyvät alueluovutuksiin, pääasiassa Ukrainan armeijan vetäytymiseen Donetskin alueelta.

– Viime viikolla Kiovassa käyneet amerikkalaiset sotilasvirkamiehet sanoivat, että heidän arvionsa mukaan rintamatilanne ei ole meitä suosiva. He uskovat, että seuraavat kuukaudet ovat meidän kannaltamme kriittisiä ja 12 kuukaudessa me joka tapauksessa menetämme Donetskin alueen. Ja jos he katkaisevat kaiken tuen, voi se tapahtua aiemmin, sanoo eräs RBK-Ukrainan lähde.

Toinen kiistanalainen kysymys on Zaporižžjaan ydinvoimala ja Ukrainan asevoimien vähentäminen 600 000 mieheen. Toisaalta suoraa mainintaa Venäjän kirkosta, venäjän kielestä ja Ukrainan aserajoituksista ei ole.

– Armeijamme koosta amerikkalaiset kysyivät suoraan virkamiehiltämme Kiovassa: jos ei 600 000, kuinka monta te tarvitsette – 800 000? kertoo eräs RBK-Ukrainan lähde.

RBK-Ukrainan lähteiden mukaan asia etenee seuraavasti: jos Ukraina pystyy sopimaan Yhdysvaltojen kanssa lopullisista kirjauksista lähitulevaisuudessa, ja Yhdysvallat pystyy eurooppalaiskumppaniensa kanssa sopimaan Eurooppaa koskevista kirjauksista, käyttävät amerikkalaisneuvottelijat tätä sovittua suunnitelmaa osana samaa keppi ja porkkana-lähestymistapaa Venäjän suhteen.