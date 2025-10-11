Nämä joukot turvaavat Gazan rauhaa

Yhdysvallat lähettää lähes 200 sotilastaan Israeliin turvaamaan Gazan alueelle aikaansaatua haurasta rauhaa. Aiheesta kertoo Wall Street Journal.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan sotilaiden on tarkoitus operoida Israelista käsin.

– Yhdysvaltain joukkoja ei ole tarkoitus lähettää Gazaan, kommentoi eräs korkea-arvoinen yhdysvaltaviranomainen tilannetta.

– Tehtävä on lähinnä auttaa yhteisen valvontakeskuksen perustamisessa ja muiden tulossa olevien turvallisuusjoukkojen integroinnissa, hän kommentoi sotilaiden saapumista alueelle.

Samaan aikaan käynnissä on keskusteluja jopa tuhansista sotilaista koostuvan ”kansainvälisen vakauttamisjoukon” (International Stabilization Force, ISF) perustamisesta alueelle. Siihen voisi kuulua sotilaita Arabiemiirikunnista, Egyptistä, Turkista, Marokosta, Indonesiasta ja joistakin Keski-Aasian maista.

Presidentti Donald Trumpin hallinto ei kuitenkaan ole toistaiseksi vahvistanut sitä, kuinka suuri ISF tulisi olemaan, kauanko se toimisi alueella tai miten Yhdysvallat tukee organisaation toimintaa Gazan ulkopuolelta.

– Keskustelemme jo useiden hallitusten kanssa ISF:n perustamisesta, kommentoi eräs korkea-arvoinen yhdysvaltalaisvirkamies toimittajille torstaina.

Yhdysvaltalaissotilaiden on määrä saapua Israeliin sunnuntaina. Heidän tehtävänään on perustaa alueelle koordinaatiokeskus, joka seuraa tulitauon toteutumista. Lisäksi se organisoi humanitaarisen avun, logistiikan ja turvallisuusavun kulkeutumista Gazaan.

Sotilaat toimivat alueella Yhdysvaltojen keskisen sotatoimialueen päämajan (USCENTCOM) komentajan, amiraali Brad Cooperin alaisuudessa.

Yhdysvaltalaisten läsnäolo on maan viranomaisten mukaan välttämätöntä tulitauon varmistamiseksi ja rauhan ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi.

Presidentti Trumpin suunnitelmaan kuuluu, että Gazaa hallinnoisi teknokraattinen palestiinalaiskomitea, jota valvoisi Trumpin itsensä johtama rauhanneuvosto. Mukana toimisi myös Iso-Britannian entinen pääministeri Tony Blair.