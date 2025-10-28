Nälkää, sähkökatkoja, köyhyyttä – tältä näyttää onnistunut sosialismi

Amerikkalaisen CBS-kanavan 60 Minutes -ajankohtaisohjelma on tehnyt reportaasin Venezuelan talouskurimuksesta.

Jutun alla olevalla videolla kerrotaan, kuinka venezuelalaiset kärsivät nälästä, pitkään jatkuneista sähkökatkoista ja lääkkeiden puutteesta. Aikoinaan Venezuela oli yksi maailman vauraimmista maista, mutta nykyään yli 70 prosenttia öljyrikkaan maan asukkaista elää köyhyydessä. Tästä voi syyttää sosialismia ja huonoa hallintoa.

– Tältä näyttää onnistunut sosialismi. Välineenä valtion kontrolli yksityisestä taloudesta ja vaurauden ”uudelleen jakaminen”. Hyvässä tahdossa tietenkin. Mutta kun viedään kannustimet menestyä ahkeruudella, sosialisoimalla yksityinen vauraus, on joka vuosi vähemmän jaettavaksi, kommentoi videota X-palvelussa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juha Romakkaniemi.

Venezuela siirtyi sosialismin tielle vuonna 1999, kun Hugo Chávez nousi valtaan ja käynnisti niin kutsutun bolivaarisen vallankumouksen. Chávez lupasi palauttaa vallan kansalle ja vähentää köyhyyttä, mutta hänen uudistuksensa lisäsivät myös presidentin valtaoikeuksia ja aloittivat laajamittaiset valtiollistamiset öljy-, sähkö- ja pankkialalla. Maa omaksui niin sanotun ”21. vuosisadan sosialismin”, johon kuuluivat hintasäännöstely, valuuttakontrollit ja mittavat sosiaaliohjelmat.

Chávezin kuoleman jälkeen vuonna 2013 hänen seuraajansa Nicolás Maduro jatkoi samaa linjaa, mikä johti hyperinflaatioon, talouden romahtamiseen ja miljoonien venezuelalaisten pakenemiseen maasta.

Videolla kerrotaan, kuinka Venezuelaa johtava Maduro varasti edelliset vaalit ja pitää yhä kiinni vallastaan. Caracasin torilla tavattu nainen kertoo 60 Minutes -ohjelman reportaasissa, että hänen viikoittaiset ansionsa eivät enää riitä perheen ruokkimiseen. Häneltä kysytään, miten Venezuela muuttuisi Maduron siirtyessä sivuun.

– Me olisimme kaikki vapaita, hän vastaa.

Venäläinen oppositiopoliitikko ja shakkimestari Garri Kasparov on myös kommentoinut 60 Minutes -ohjelman reportaasia.

– Kuten olen aiemmin sanonut, Venezuela ei ole esimerkki siitä, mitä tapahtuu sosialismin epäonnistuessa, vaan siitä, mitä tapahtuu, kun sosialismi onnistuu. Rosvousta ja köyhyyttä, hän toteaa.

