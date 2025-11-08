”Näitä palautetaan nyt määrätietoisesti yhteiskuntaan”

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) puhui Jyväskylässä kokoomuksen nuorten liiton liittokokouksessa lauantaiaamuna. Häkkänen toimi itse kokoomusnuorten puheenjohtajana 2012-2013 ja muisteli olleensa ensi kertaa liittokokouksessa 2003.

Antti Häkkäsen mukaan on kysyttävä ja pohdittava, millä Suomi pärjää jatkossa. Perusrakenteet ovat hänen mukaansa erittäin suuressa murroksessa.

– Talouden ja turvallisuuden edellytykset tulevaisuudessa eivät ole ollenkaan itsestään selviä, Antti Häkkänen sanoi.

– Kansainvälinen turvallisuustilanne, suhteet Amerikkaan, suhteet Kiinaan, Euroopan murros niin talouden kuin turvallisuudenkin osalta vaativat tällä hetkellä valtavan määrän kokoomuksen aatteellistakin työtä. Se ei ole pelkästään hallituskompromisseja, vaan hyvin paljon aatteellista työtä.

Kotimaassa talouden hyvinvoinnin perusta on Häkkäsen mukaan ollut ”isossa heikkenemisen tilassa jo vuosikymmenten ajan”.

– Nyt kokoomusjohtoinen hallitus korjaa tätä määrätietoisesti. Yksilöille laitetaan oikeuksien ja etuuksien rinnalle vastuita ja velvollisuuksia niin kuin kuuluukin. Työnteko, koulutus, lakien noudattaminen, kunnollinen ja tunnollinen käyttäytyminen ovat sellaisia asioita, joita kokoomus haluaa nyt palauttaa määrätietoisesti tähän yhteiskuntaan.

– Sivistys, suvaitsevaisuus, luonnon ja talouden kestävä tasapaino, länsisuuntaus kansainvälisessä politiikassa, luottamus markkinatalouden voimaan yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa mutta myös yhteisvastuu ja solidaarisuus ihmisistä. Kaikki nämä kokoomuksen sadan vuoden perinnön aatteelliset asiat ovat edelleen läsnä tässä ajassa, Häkkänen totesi puheessaan.

Hänen mukaansa puolue voi ylpeänä katsoa historiaan.

– Olemme aina olleet yksilön vapauden ja vastuun puolella, markkinatalouden puolella, länsisuuntaamuksen puolella, Natoa ja USA:ta on kannatettu, kylmän sodan aikana me tiesimme että Venäjä on mikä on, meidän suunta on Euroopan unioniin, Natoon, USA-yhteistyöhön, pohjoismaiseen yhteistyöhön. Ja länsimaiseen oikeusvaltioajatteluun, markkina-ajatteluun.

Häkkäsen mukaan kokoomusnuoret ovat olleet näissä aina kaksi askelta edellä ja näkijä ennen muuta puoluetta.

Antti Häkkänen toimi liittokokouksessa puheensa jälkeen hetken puheenjohtajana sattumalta juuri, kun puolustusaiheisia kokousaloitteita käsiteltiin.

Liittokokous hyväksyi muun muassa aloitteet alennetusta alv-kannasta reserviläisten varusteille ja vanhojen varuskuntien uudelleen käynnistämisestä puolustusvoimien strategisen arvion mukaan.

– Viesti meni perille puolustusministeriöön. Otetaan viesti pohdintaan, Antti Häkkänen nauratti kokousta.

Kokoomusnuorten puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan kaksivuotiskaudelle Binga Tupamäki. Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä Tupamäki sai 384 ääntä ja oululainen Aleksanteri Kekonen 252 ääntä.