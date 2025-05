Näitä asioita suomalaiset pelkäävät remonteissa eniten

Suomalaiset pelkäävät eri asioita itse tehdyissä remonteissa kuin ammattilaisilla teetetyissä remonteissa selviää Starkin Suomen teettämästä tutkimuksesta.

Yli puolet tutkimukseen vastanneista nimesi remonttibudjetin ylittymisen suurimmaksi remonttiin liittyväksi pelokseen ammattilaisen tekemässä remontissa. Sen sijaan ammattilaisen työn jälkeen luotetaan, sillä vain 17 prosenttia vastaajista pelkäsi ammattirakentajan tekemää rakennusvirhettä.

Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi ymmärtää vastaajien huolen budjetista nykypäivän taloudellisessa ilmapiirissä.

– Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusindikaattorin mukaan kuluttajien arvio oman talouden tilasta on edelleen heikko, joten budjetin joustavuutta ei ehkä tällä hetkellä ole samalla tavalla kuin joskus aiemmin. Tämä huoli on tärkeä alan ammattilaisten tiedostaa rakennus- ja remonttisuunnitelmia läpi käytäessä.

Suunnitelmat kirkkaiksi ja joustovaraa

Päiväniemi muistuttaa remonttia suunnittelevia ensimmäiseksi kirkastamaan omia suunnitelmiaan ja varaamaan projektiaikatauluihin myös joustovaraa.

Hänen mukaansa on tärkeää pohtia, millaisen lopputuloksen haluaa saavuttaa ja millaisilla materiaaleilla siihen pääsee.

– Ammattilaisen apua kannattaa käyttää tässä hyväksi. Materiaaleja löytyy nykyään hyvin monenlaisia ja monesta hintaluokasta. Joissakin kohdissa voi ehkä pihistää, jolloin voi satsata niihin, mihin ehdottomasti haluaa panostaa. Keskeistä budjetissa pysymisen kannalta on suunnitelmassa pitäytyminen, Päiväniemi korostaa.

Suunniteltuun budjettiin hän kehottaa laskemaan myös puskuria, sillä yllätyksiä tulee aina.

– Jos tässä suhteessa on epävarma, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen vaikkapa materiaalien menekin laskemisessa, jottei sen kanssa tule ikäviä yllätyksiä. On hyvä huomioida myös se, että liian tiukka aikataulu voi johtaa ylimääräisiin kustannuksiin. Kiire nimittäin tulee usein kalliiksi, jos tehdään hätäratkaisuja. Myös toimitusajat on hyvä selvittää etukäteen ja huomioida niiden vaikutus aikatauluun jo heti alussa.

Tee se itse –remontoija pelkää omaa mokaa

Itse tehdyissä remonteissa pelätään eniten remontointivirhettä. Yli kolmasosa (36 %) tutkimukseen vastanneista nimesi sen omatoimisissa remonteissa suurimmaksi huolenaiheekseen. Sen sijaan budjetin ylittymistä itsetehdyissä remonteissa pelkää vain viidesosa vastaajista.

Päiväniemi muistuttaa, että on hyvä olla myös realisti sen suhteen, mitä osaa itse tehdä ja mitä kannattaa teettää ammattilaisella.

– Kun erikoisosaamista vaativat työt teettää ammattilaisella, välttyy ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

Vinkkejä remonttibudjetin pitämiseen

1. Suunnittele ja aikatauluta projekti huolellisesti

2. Käytä apuna ammattilaista jo vaihtoehtojen kartoituksessa

3. Seuraa ja kirjaa tarkasti kustannuksia projektin aikana

4. Päivitä suunnitelmaa: jos matkan varrella tulee yllätyksiä, mieti miten seuraavissa vaiheissa voisi säästää kustannuksissa

5. Ajoita oikein, niin että pystyt käyttämään remontin tekemiseen tai valvomiseen riittävästi aikaa

Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2025. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeista, mielipiteitä remonttitöistä ja rakentamissuunnitelmistaan. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.