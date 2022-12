Nainen kävi kaupassa ilman miestä – taliban pieksee rankalla videolla

Sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla näkyy, kuinka taliban käyttää väkivaltaa naisia kohtaan, kun nainen ei ole noudattanut talibanin lakeja.

Brittiläinen afgaani Shabnam Nasimi, joka on aktivisti ja Afghan Witness -järjestön edustaja, jakoi videon Twitterissä.

– Tässä näkyy Talibanin raakuus naisia kohtaan Takharin maakunnassa, koska hän oli mennyt kauppaan ilman miespuolista huoltajaa.

Nasimin mukaan Afganistan on naisille ”helvetti maan päällä”.

Talibanit ovat olleet vallassa Afganistanista elokuusta 2021, jonka aikana naisilta on viety lähes kaikki oikeudet. Esimerkiksi liikkumista ulkona, työntekoa ja koulunkäyntiä rajoitetaan huomattavasti. Rikkeet voivat johtaa mielivaltaisiin, väkivaltaisiin rangaistuksiin.

Samalla maan talous on romahtanut ja se kärsii sekä elintarvikkeiden että energian pulasta. Jopa miljoonat ihmiset kärsivät akuutista ruokapulasta.

Talibanin tultua valtaan eri maiden asettamat pakotteet lopettivat humanitaarisen avun. Myös terveydenhuollon toiminta takkuaa.

This is the Taliban brutally lashing a woman in Takhar province for going to the shop without a male guardian.

The women of Afghanistan are experiencing hell on earth under Taliban regime. We mustn’t turn a blind eye.

pic.twitter.com/gl0MQeBWXg

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 1, 2022