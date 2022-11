Näin voit varautua puhelimen katoamiseen

Itse laitetta arvokkaampaa on sen sisältämä data. Kuvat, sähköpostit sekä omat ja työnantajan tiedot voivat joutua kadonneen laitteen mukana vääriin käsiin.

– Puhelin sisältää yllättävän paljon henkilökohtaisia tietoja. Moni on tallentanut sovelluksiin tai selaimiin myös luottokorttitiedot, DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko toteaa.

Ensimmäiseksi pitää varmistaa, että liittymän SIM-kortilla on PIN-koodin kysely päällä, ja että SIM-kortin oletuskoodi on vaihdettu vaikeammin arvattavaksi. Muussa tapauksessa puhelimen päätyessä vääriin käsiin voi pitkäkyntinen laittaa SIM-kortin toiseen puhelimeen ja soittaa sillä mehevät puhelinlaskut tai maksaa mobiilimaksulla.

– Yllättävän monella suomalaisella PIN-koodi on edelleen neljä nollaa tai 1234. Aika usein se on myös syntymäaika, joka on helppo selvittää vaikkapa Facebookista, DNA:n Aavikko sanoo.

Vähintään yhtä tärkeää on estää puhelimen avaaminen lukituskoodilla. Puhelimessa on paljon henkilökohtaista dataa ja käyttöoikeuksia moniin sovelluksiin. Kukaan ei halua näiden päätyvän vääriin käsiin.

Lukituskoodin syöttäminen joka kerta puhelinta käytettäessä voi tuntua kankealta, mutta onneksi nykyaikaisiin puhelimiin voi koodin rinnalle ottaa käyttöön myös biometrisiä tunnisteita. Suurin osa uusista puhelimista tukee esimerkiksi sormenjälki- tai kasvotunnistusta.

– On hyvä huomioida, että vaikka liittymä ja SIM-kortti olisi suljettu, voi lukitsematonta laitetta edelleen käyttää WiFi-verkossa. Puhelimella voi saada paljon ikävää aikaan, jos ulkopuolinen esimerkiksi lukee ja lähettää sillä viestejä, katselee kuvia ja päivittää sosiaalista mediaa, Aavikko sanoo.

Kun puhelin on lukittu eikä siinä ole mitään yksilöiviä tietoja, on rehellisenkin löytäjän mahdotonta löytää puhelimen omistaja ja palauttaa puhelin. Siksi puhelimen suojakannen alle voi vaikkapa jättää sähköpostiosoitteen, johon löytäjä voi laittaa viestiä.

Sulje liittymä ja lukitse puhelin etätoiminnolla

Kun puhelin on hävinnyt tai varastettu, kannattaa tarttua toimeen mahdollisimman pian. Ensitoimi puhelimen katoamisen jälkeen on sulkea liittymä joko nettisivuilla operaattorin itsepalvelussa tai soittamalla oman operaattorin asiakaspalveluun. Tässä ei kannata aikailla, sillä liittymän saa takaisin auki, jos puhelin löytyy.

Kannattaa opetella jo etukäteen käyttämään puhelimen etähallintaa. Kaikki nykyaikaiset älypuhelimet on mahdollista paikantaa ja lukita helposti puhelinvalmistajan pilvipalvelussa.

– Kun puhelimen lukitsee etähallinnasta, voi ruudulle asettaa myös oman viestin tai esimerkiksi numeron, johon puhelimen löytäjä voi soittaa. Mikäli laite on kytketty pois päältä, etähallinnan lukituskomento jää tällöin odottamaan ja se suoritetaan, kun laite ilmaantuu uudelleen verkkoon. Näin laitetta ei pysty hyödyntämään, mikäli varas myisi sen eteenpäin, Aavikko vinkkaa.

Paikannus auttaa etsinnässä

Jos puhelin on kadonnut, sitä voi koettaa myös etsiä paikannuspalvelun avulla. Näitä ovat esimerkiksi Applen Etsi iPhoneni (Find My) ja Androidin Paikanna puhelin. Etsinnän helpottamiseksi voi kadonneeseen puhelimeen komentaa myös merkkiäänen soimaan.

Paikannustoiminnon avulla voi nähdä laitteen sijainnin kartalla hyvinkin tarkasti, mutta jos puhelin on varastettu, ammattimaiset varkaat kytkevät usein puhelimen heti pois päältä eikä paikannustoimintoa pysty tällöin hyödyntämään.

Varastettua puhelinta tuskin saa takaisin, joten se kannattaa nollata eli palauttaa tehdasasetuksille. Puhelimen nollaus kuulostaa uhkaavalta, mutta kaikki tiedot saa kyllä palautettua uuteen puhelimeen, kunhan ne ovat tallessa pilvessä. Tietojen palautus vaatii ennakointia eli pilvipalvelun varmuuskopioinnin käyttöönottoa jo ennen kuin vahinko tapahtuu.

Kun muut asiat on hoidettu, on puhelimen kadottua hyvä vielä varmuuden vuoksi vaihtaa myös salasanat eri palveluihin, kuten sosiaalisen median tileihin, sähköpostiin ja pilvipalveluun.

Lopuksi on vielä tehtävä vahinkoilmoitus omalle vakuutusyhtiölle sekä mahdollinen rikosilmoitus. Rikosilmoitusta varten tarvitaan myös laitteen yksilöivä IMEI-koodi, joka löytyy laitteen myyntipakkauksesta. Koodi kannattaakin laittaa heti talteen uuden puhelimen oston jälkeen.