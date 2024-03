Näin Vladimir Putinista tuli vasemmistolainen

Venäjällä vallan ja omaisuuden suhde on kääntynyt jälleen vasemmalle eli kohti valtion ylivaltaa, kirjoittaa virolainen Venäjä-asiantuntija Karmo Tüür Postimees -lehdessä.

– Tällä kertaa syynä ei ole niinkään valtiollinen ideologia, vaan Venäjällä vallan kaapanneen Vladimir Putinin henkilökohtainen tahto rakentaa uusi uskollisten verkosto.

Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Venäjän presidentiksi noussut Boris Jeltsin yksityisti valtion omaisuuden oligarkkien taskuihin.

– Yrittäjähenkisemmät ryhmät pystyivät hyödyntämään sitä niin menestyksekkäästi, että neuvostoaikaisesta ”kansan omaisuuden” myytistä jäi vain räsyt jäljelle, Tüür kirjoittaa.

Tuo aikakausi synnytti tutkijan mukaan oligarkit. Kremliä kuvailtiin vallan pankkiiriksi.

– Tuolloin painopiste siirtyi asteikon oikeaan päähän, jolloin rahalla oli suurempi voima valtaan kuin valtiolla talouteen, tutkija toteaa.

Presidentiksi noustuaan myös Putin oli Tüürin mukaan oikealla. Myöhemmin hän liukui vasemmistolaiseksi. Syynä oli valta, koska hän halusi murtaa oligarkkien voimaa.

– Ajatus oli hyvin yksinkertainen: luoda ”uusi eliitti”, kerrostuma uusista omistajista, jotka olivat henkilökohtaisesti kiitollisia Putinille. Uudet ja vanhat omistajat saatiin vallan välineillä ymmärtämään, että varat voivat jäädä heidän omistukseensa, mutta vastineeksi heidän pitää pysyä poliittisesti passiivisina ja olla puuttumatta asioihin.

Näkyvin esimerkki Tüürin mukaan Mihail Hodorkovskin vangitseminen ja öljy-yhtiö Jukosin ottaminen valtion hallintaan. Tuolloin Putin ja valtio ryhtyivät kajoamaan entistä enemmän yksityiseen omistukseen.

Uusi esimerkki on terästeollisuudella rikastuneen Juri Antipovin petossyytteet ja omaisuuden takavarikointi.

– Prosessin takana on jälleen uusi ja yksinkertainen logiikka. Nykyiset ja tai uudet omistajat voivat olla omaisuudenhoitajia, mutta passiivisuus ei enää riitä. Jos yrittäjä joutui edellisellä kaudella pysymään poissa politiikasta, niin nyt hänen on tuettava hallitusta innokkaasti ja ahkerasti, Tüür kirjoittaa.

Venäjällä on tapahtunut virolaistutkijan mukaan selkeä käänne vasemmalle.

– Jeltsinin aikaisesta suhteellisesta oikeistolaisuudesta, liberaaliudesta ja demokraattisuudesta, niin paljon kuin se on ikinä ollut mahdollista Venäjällä, on tehty henkilökeskeisyyden, epäliberaaliuden ja vasemmistolaisuuden muodostelma, jossa valtion ylivoiman korostamisesta on päästy sotilaallisesti aggressiiviseen hirviöön, Tüür kirjoittaa.

– Vladimir Putin pitää itseään valtion ruumiillistumana ja alistaa kaiken itselleen.