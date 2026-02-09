Näin Venäjän metalliteollisuuden talous romahtaa

Moskovalaisen Strategisen kehityksen keskuksen (TsSR) raportin mukaan metalliteollisuusyritysten talous uhkaa horjua. Raportin nimi on ”Miten teräs kylmeni”. Useimpien metallituotteiden kotimainen kysyntä ja hinnat ovat laskussa, mikä on TsSR:n mukaan aiheuttanut yhtiöiden talouden nopean heikkenemisen.

– Jos tiukka rahatalous, laskeva kysyntä ja matala hintataso jatkuvat metalliteollisuuden yritysten korkean velkataakan ongelmat pahenevat kolmea suurinta yhtiötä (Severstal, NLMK ja MMK) lukuun ottamatta. Potentiaalisesti se johtaa suurten uudelleenjärjestelyjen uuteen aaltoon konkurssien estämiseksi, raportti varoittaa.

Joillekin teollisuussektorin yrityksille tilanne on raportin mukaan jo lähellä kriittistä. Esimerkiksi raportti mainitsee Sortavalan alueella toimivan Värtsilän metallitehtaan, jonka tuotanto keskeytettiin 1. helmikuuta tuotteiden kysynnän romahduksen takia.

Severstal julkaisi 3. helmikuuta loppuvuoden 2025 tuloksensa: liikevaihto laski 14 prosenttia, käyttökate 42 prosenttia, nettotulos putosi viidennekseen ja vapaa kassavirta kääntyi negatiiviseksi. Muut suuret metalliteollisuusyhtiöt eivät ole vielä julkistaneet omia tuloksiaan, mutta jo tammi-syyskuun luvut olivat heikkoja.

MMK:n liikevaihto putosi 23 prosenttia, käyttökate yli puolella ja nettotulos jäi kuudesosaan. Yhtiön kassavirta kääntyi negatiiviseksi. TMK-ryhmän liikevaihto laski 17 prosenttia ja nettotulos putosi puoleen.

Venäjän metalliteollisuus lisäsi viime vuoden tammi-marraskuussa lainanottoaan 26,5 prosenttia, mutta lainaportfolio kasvoi vain 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Tämä voi tarkoittaa, että lainat ovat pääasiassa lyhytkestoisia ja että lainoissa tehdään paljon uudelleenjärjestelyjä.

– Tämä tarkoittaa käytännössä siirtymistä ”reikien tukkimiseen”, jossa lyhytaikaista rahoitusta käytetään käyttöpääoman ylläpitoon, mutta ei investoida kehittämiseen… teollisuus on astumassa selviytymismoodiin, päättelee TsSR:n raportti.

Tämä on keskuksen mukaan suora seuraus talouden hidastumisesta. Kasvanut vienti ei pysty kompensoimaan kotimaisen kysynnän laskua. Merkittävin laskusuhdanne on rakentamisessa, mutta myös auto- ja muukin metalleja käyttävä teollisuus on laskussa kysynnän vähentymisen takia.