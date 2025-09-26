Näin Venäjä auttaa Kiinaa valmistautumaan Taiwanin valtaamiseen

Venäjä auttaa Kiinaa valmistautumaan Taiwanin valtaamiseen, kertoo Royal United Services Institute (RUSI) -ajatushautomo artikkelissaan.

RUSIn mukaan Venäjä on suostunut varustamaan ja kouluttamaan Kiinan asevoimia panssaroitujen ajoneuvojen ja erikoisjoukkojen ilmapudotuksia varten.

Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt maan asevoimat (PLA) valmistautumaan valtaamaan Taiwanin sotilaallisesti vuoteen 2027 mennessä.

– Laajamittainen maihinnousuoperaatio on erittäin riskialtis, sillä joukkoja ja kalustoa kuljettaville maihinnousualuksille soveltuvien paikkojen löytäminen on vaikeaa rantojen kaltevuuden ja kantavuuden vuoksi, artikkelissa todetaan.

Lentokenttien valtaaminen voisi mahdollistaa joukkojen saapumisen ilmateitse. Venäjän muistutetaan kuitenkin havainneen Ukrainaan tekemän laajamittaisen hyökkäyksensä aikana, että puolustaja voi kiistää nopeasti kiitotiet hyökkääjältä.

– Siksi Kiinan asevoimat pyrkii aktiivisesti monipuolistamaan menetelmiä ja paikkoja voidakseen siirtää yksiköitä Taiwaniin.

– Vaikka Kiinan sotilaalliset kyvyt ovat monin paikoin paremmat kuin Venäjän, Kremlillä on maahanlaskuoperaatioihin liittyvää kokemusta ja kykyjä, joita Kiinalta puuttuu.

Black Moon -haktivistiryhmän hankkimien sopimusten ja kirjeenvaihdon mukaan Venäjä suostui vuonna 2023 toimittamaan Kiinan asevoimille ase- ja varustesarjan maahanlaskupataljoonan varustamiseksi sekä muuta erikoisjoukkojen ilmasta käsin tapahtuvaa soluttautumista varten tarvittavaa erikoiskalustoa.

Venäjä tarjoaa myös täyden koulutusjakson sotilas- ja tekniselle henkilöstölle näiden varusteiden käyttöön ja toimittaa teknologia, jonka avulla Kiina voi laajentaa vastaavien aseiden ja sotilaskaluston tuotantoa.

Sopimukset edellyttävät lisäksi, että Venäjä kouluttaa kiinalaisen laskuvarjojääkäripataljoonan.

– (Julkisuuteen vuotaneet) sopimukset ja oheismateriaali vaikuttavat aidoilta, ja asiakirjojen yksityiskohdat on varmistettu itsenäisesti. On kuitenkin myös mahdollista, että osia asiakirjoista on muutettu tai jätetty pois, artikkelissa sanotaan.

Venäjän kipeät opit

RUSIn mukaan Kiinan asevoimien operatiivinen haaste Taiwanin valtaamisessa on onnistunut maihinnousu riittävällä joukkomäärällä ja siten riittävällä taisteluvoimalla, jotta se pystyy perustamaan jalansijan ja siten kokoamaan joukon, joka voi kukistaa Taiwanin asevoimat valtaamalla elintärkeitä alueita ennen puolustajan mobilisaatiota.

– Maihinnousuun soveltuvia rantoja on rajallinen määrä, ne ovat hyvin tiedossa ja hajallaan toisistaan.

– Saaren kiitotiet ja satamat voisivat olla korvaamattomia maihinnousun vahvistamiseksi, mutta näiden paikkojen kiistäminen hyökkääjältä olisi todennäköisesti Taiwanin joukkojen ensisijainen tehtävä.

Jos Kiinan ilmavoimat pystyy onnistuneesti tukahduttamaan Taiwanin ilmapuolustuksen, maahanlaskuoperaatiot tarjoavat RUSIn mukaan nopeimman keinon siirtää taisteluvoimaa Taiwaniin ja levittää operaatioita laajennetulle alueelle.

– Helikopterit tarjoavat joustavimman keinon joukkojen sijoittamiseen. Mutta kevyt jalkaväki, jota ei tueta panssariajoneuvoilla ja epäsuoralla tulella, joutuu väistämättä vaikeuksiin yrittäessään pitää tavoitteensa mekanisoitua vastustajaa vastaan, kuten venäläiset maahanlaskujoukot kokivat Ukrainan Hostomelissa omaksi vahingokseen.

Poimintoja videosisällöistämme

– Kyky pudottaa ilmasta panssariajoneuvoja golfkentille tai muille avoimille ja koville alueille Taiwanin satamien ja lentokenttien lähellä antaisi ilmarynnäkköjoukoille mahdollisuuden lisätä merkittävästi taisteluvoimaansa ja raivata tietä perässä tuleville maihinnousujoukoille.

RUSIn mukaan on myös huomattava, että Taiwanin valtausyritys todennäköisesti johtaisi taisteluiden puhkeamiseen kaikkialla Etelä-Kiinan merellä, mikä edellyttäisi Kiinan asevoimilta taisteluvoiman suuntaamista myös Taiwania kauemmas.