Näin vastahyökkäys etenee – evp-kenraali: Ukraina pyrkii löytämään heikkoja kohtia

Ukraina näyttää pyrkivän laajan rintaman vastahyökkäyksellään löytämään heikkoja kohtia Venäjän puolustuslinjoista, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan.

– Se luo epävarmuutta Venäjän komentajien mieliin. He eivät tiedä, mihin Ukrainan maahyökkäyksen suurin painopiste sijoittuu, Ryan arvioi Twitterissä.

Hänen mukaansa koko rintaman hyökkäys mahdollistaa myös paremman operaatioturvallisuuden Ukrainalle.

– Se sallii laajan skaalan harhautusoperaatiot, Ryan kiteyttää.

Evp-kenraalin mukaan näyttää siltä, että puolustusasemissa odottelun sijaan Venäjä pyrkii aktiivisesti etsimään heikkoja kohtia Ukrainan linjoissa liikkuvassa rintamassa.

Hänen mukaansa Venäjän tarkoituksen saattaa olla Ukrainan joukkojen sitominen taisteluun, jotta Ukraina ei onnistu etenemään kohti Krimin niemimaata.

– On epäselvää, kuinka kauan Venäjä onnistuu jatkamaan hyökkäyksiään. Ottaen huomioon Ukrainan valmistautumisen nykyiseen hyökkäykseen, on todennäköistä, että Venäjän hyökkäykset idässä loppuvat ennen kuin Ukrainan vuoden 2023 hyökkäys pysähtyy.

