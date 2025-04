Näin usein lääkettä ei saa heti apteekista

Suomen apteekkariliiton tuoreen toimitusvarmuustutkimuksen mukaan lääkkeiden toimitusvarmuus on säilynyt Suomessa erinomaisella tasolla. Tällä hetkellä suomalaisten apteekkien toimitusvarmuus on 98,1 prosenttia, eli lääke voitiin toimittaa asiakkaalle heti 98 tapauksessa sadasta. Viime vuoteen verrattuna toimitusvarmuus on aavistuksen parantunut. Vuosi sitten toimitusvarmuus oli 97,8 prosenttia.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat viime vuosina olleet laajasti esillä julkisuudessa, ja lääkkeiden saatavuus on herättänyt huolta myös kansalaisissa. Moni on miettinyt, voiko oma tai läheisen tarvitsema lääke olla loppu juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Yleisin syy (34 prosenttia) sille, ettei lääkettä voitu toimittaa kyseisellä käyntikerralla, oli lääkettä koskeva saatavuushäiriö, eli lääkettä ei ollut saatavana lääketukusta. Näiden tapausten osuus on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiseksi yleisin syy (29 prosenttia) lääkepuutokseen oli se, että lääke tilataan apteekkiin tarvittaessa, eli kyse on lääkkeestä, jolle ei ole säännöllistä kysyntää tai sen säilyvyysaika on lyhyt.

15 prosenttia lääkepuutoksista johtui siitä, että lääke tilataan apteekkiin vain tarvittaessa sen kalliin hinnan takia, eikä apteekki saa palauttaa myymättä jäänyttä lääkettä takaisin lääketukkuun.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat maailmanlaajuinen ongelma. Ne johtuvat pääosin häiriöistä globaaleissa lääkkeiden toimitusketjuissa, laatupoikkeamista ja yllättävistä kysynnän muutoksista.

Apteekkariliiton johtava asiantuntija Sonja Kallio kertoo, että lääkkeiden saatavuushäiriötilanteista 28 prosenttia pystytään ratkaisemaan apteekissa esimerkiksi vaihtamalla lääke toiseen valmisteeseen normaalin lääkevaihdon puitteissa tai olemalla yhteydessä lääkäriin. Näin asiakas saa lääkkeen heti mukaansa, eikä lääkehoito viivästy. Kyselyyn vastanneet apteekit arvioivat käyttävänsä viikoittain yli neljä tuntia saatavuushäiriötilanteiden selvittämiseen.

– Vielä useampi saatavuushäiriötilanne pystyttäisiin ratkaisemaan apteekissa asiakkaan hyväksi, jos apteekeilla olisi nykyistä laajemmat oikeudet tehdä lääkevaihtoja. Tämä toisi terveydenhuoltoon kustannustehokkuutta ja vähentäisi myös lääkäreiden ja apteekkien saatavuushäiriötilanteiden selvittämiseen käyttämää aikaa, Kallio toteaa tiedotteessa.

Tutkimus toteutettiin 10.–16. maaliskuuta 2025 kaikkiaan 358 apteekissa ja sivuapteekissa eri puolilla Suomea.