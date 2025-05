Näin USA:n uudesta häivehävittäjästä tihkuu tietoja

Yhdysvaltojen kuudennen sukupolven Boeing F-47 -hävittäjästä paljastetaan ensimmäisiä ominaisuuksia. Yksi niistä on avaintekijä Yhdysvaltojen päätoiminta-alueella Tyynellämerellä.

Yhdysvaltain ilmavoimien komentaja kenraali David Allvinin X:ssä julkaiseman tiedon mukaan F-47:n taistelusäde on yli 1600 kilometriä, nopeus ylittää äänennopeuden yli kaksinkertaisesti ja häiveominaisuudet ovat vieläkin paremmat kuin Lockheed Martin F-22A Raptorissa.

Yli 1600 kilometrin taistelusäde kuulostaa enemmän taktisen pommituskoneen kuin hävittäjän ominaisuudelta, mutta koneen päärooliksi kuitenkin ilmoitetaan ilmaherruuden saavuttaminen. Kyseessä ei siis ole monitoimihävittäjä, kuten F-35 tai F-16.

Pitkä taistelusäde vähentää ilmatankkauskoneiden tarvetta ja mahdollistaa niiden pitämisen kauempana rintama-alueelta. Tämä saattaa selittää myös sen, miksi Yhdysvaltain puolustusministeriö ei suosittele miehittämättömän häivetankkauskoneen kehitystyön jatkamista. Tavalliset ilmatankkauskoneet voivat F-47:n kanssa toimia kaukana Kiinan asejärjestelmien hypoteettistenkin kantamien ulkopuolella.

Infografiikassa F-47:n alla näkyy myös kaksi ehdokasta häivehävittäjien miehittämättömiksi siipimiehiksi. Paikasta kilpailevat General Atomicsin YFQ-42A Gambit ja Anduril Industriesin YFQ-44A Fury. Hävittäjädroonin taistelusäteen pitäisi olla yli 1100 kilometriä, ja sitä valmistettaisiin yli 1000 konetta. F-47-hävittäjien määräksi on sen sijaan suunniteltu vain vähintään 185 konetta.

Boeing on todennäköisesti investoinut rajusti voittaakseen uuden sukupolven hävittäjäprojektin, koska F/A-18E/F Super Hornetin tuotantoyhtiön Missourin St. Louisin tuotantolinjalla päättyy vuonna 2027. Voiton antaminen Lockheed Martinille olisi antanut sille monopoliaseman hävittäjävalmistajana, joten Boeingin voitto saattoi olla hyödyllistä myös Pentagonille valmistajien kilpailuaseman säilymiseksi.

Our @usairforce will continue to be the world’s best example of speed, agility, and lethality. Modernization means fielding a collection of assets that provide unique dilemmas for adversaries—matching capabilities to threats—while keeping us on the right side of the cost curve. pic.twitter.com/vqjxCdBYid

— General David Allvin (@OfficialCSAF) May 13, 2025