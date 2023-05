Näin USA:n aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti Ukrainaan on nopeutunut

Yhdysvaltain maavoimien 21st Theater Sustainment Command vastaa EUCOM:in ja AFRICOM:in alaisten maavoimien yksiköiden logistiikasta. Sama yksikkö vastaa myös Yhdysvaltojen aseiden ja ampumatarvikkeiden toimittamisesta Ukrainaan.

Defense Onen haastatteleman yksikön tiedottajan mukaan toimitukset Ukrainaan ovat nopeutuneet 30 prosenttia Venäjän hyökkäyksen alun tilanteesta. Hän selittää nopeutumista lisääntyneellä kokemuksella, jälkikäteisraportoinnilla ja parantuneella operoinnin ennakointikyvyllä. Yhdysvaltain maavoimat on oppinut uudelleen kylmän sodan ajan tekniikoita nopeisiin sotilaiden ja materiaalin siirtoihin yli 5 500 kilometrin päähän, sen välimatkan, joka erottaa Yhdysvaltoja sen eurooppalaisista liittolaisista.

Vuoden 2019 Defender-Europe -harjoituksessa Yhdysvallat alkoi palauttaa taitoja joukkojen ja aseiden kuljetuksista Atlantin yli. Harjoituksessa tuotiin tuhansia sotilaita Yhdysvalloista Eurooppaan kaikuna Reforger-sotapeleistä, joilla aikanaan harjoitettiin Nato-joukkoja päihittämään Länsi-Saksaan hyökkäävän Neuvostoliiton.

Yhdysvaltain apu Ukrainalle alkoi suhteellisen pienenä. Joulukuussa 2021 Yhdysvallat valtuutti aseellista apua Ukrainalle 200 miljoonan dollarin edestä, kun pelättiin Venäjän miehitystä. Pieni yksikkö nimeltään Doctrine Education Advisory Group (DEAG) käskettiin inventoimaan Ukrainaan saapuvaa kalustoa. Ennen Venäjän hyökkäystä yksikkö auttoi Ukrainaa uudistamaan sotilaskoulutustaan.

Sen jälkeen aseiden virta Ukrainaan on kasvanut eksponentiaalisesti. Toukokuun 21. päivään 2023 mennessä Yhdysvallat on toimittanut tai luvannut toimittaa Ukrainaan 38 miljardin dollarin edestä aseita ja varusteita, joista suurin osa on peräisin Yhdysvaltain varastoista.

Ukrainaan on saapunut tai saapumassa muun muassa kaksi miljoonaa 155 mm:n tykistökranaattia, joista jokainen painaa 43 kilogrammaa, ja 2 000 Humwee-sotilasajoneuvoa, jotka painavat yli kolme tonnia. Ukraina on saanut tai saamassa kaikkiaan 749 panssaroitua taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvoa sekä syksyllä 31 Abrams-panssarivaunua.

Aseapu on auttanut Ukrainaa täydentämään ammusvarastojaan ja antanut uusia kykyjä, joilla iskeä syvälle Venäjän valtaamille alueille. Samaan aikaan Yhdysvallat on kasvattanut asevoimiensa läsnäoloa Euroopassa 20 000 sotilaalla, mikä on nostanut kokonaismäärän 100 000:een.

Yhdysvaltain maavoimat on kohdannut myös hidasteita valmistautumisessaan jälleen kohtaamaan Neuvostoliiton rajoja palauttamaan pyrkivää Venäjää. Alkuvuodesta 2022, ennen Venäjän hyökkäyksen alkua, maavoimien logistiikka teki ympäripyöreitä päiviä varustaakseen Yhdysvalloista saapuvan kokonaisen prikaatin taisteluyksikön. Se saavutti tavoitteensa kaksi kertaa odotettua nopeammin, ja sai ansaitsemansa kiitokset maavoimien komentajalta.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tarkastaja pani nopeuden myös merkillä, mutta havaitsi, että noin 10 prosenttia Euroopan varastoista otetusta kalustosta ei ollut standardin mukaista. Kylmän sodan päättymisen jälkeen ei ollut todennäköistä, että kalustoa olisi tarvinnut nopeasti ottaa Euroopan varastoista, kommentoi Center for Strategic and International Studiesin vanhempi tutkija Mark F. Cancian maaliskuussa.