Näin ukrainalaiset metsästävät venäläisiä droonien operaattoreita

Venäjän Z-bloggaajat raportoivat jo kesäkuussa varoittaen Ukrainan massiivisesta droonioperaattorien – erityisesti kuituoptiikkaa käyttävien FPV-droonien lennättäjien – jahdista. Ukrainan sotilastiedustelu vahvisti pian heidän epäilyksensä paljastaen operaatio Dronociden käynnistymisestä Zaporižžjan alueella Etelä-Ukrainassa.

Kun majuri Robert ”Madyar” Brovdi nimitettiin Ukrainan puolustusvoimien miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentajaksi kesäkuun alussa 2025, hän listasi koko joukon parannuksia, jotka hän halusi toteuttaa ensimmäisten 100 päivänsä aikana. Yhtenä kohtana oli lisätä niiden joukkueiden määrää, jotka taistelevat vihollisen droonioperaattoreita vastaan.

Dronocide-operaation aikana sotilastiedustelu keskittyi neljään asiaan: 1) vihollisen droonien havaitsemiseen lennossa ja niiden seuraamiseen Venäjän asemiin, 2) yötiedusteluun Autel 4N -nelikopterien avulla, 3) kybertiedusteludataan ja teknisiin tietomurtoihin sekä 4) elektroniseen kohdetiedusteluun.

Yleensä lento- ja signaalitiedustelu ovat kaikkein tärkeimpiä. Niillä paikallistetaan droonien maa-asemien antennit ja signaalit.

Maa-asemat ja niiden antennit ovat haavoittuvia ja helpoin tapa löytää vihollisen joukot. Operaattorit eivät pysty piilottamaan signaalia tai tekemään sitä vähemmän havaittavaksi estämättä droonin toimintaa.

Tietoisuus näistä heikkouksista ohjaa Ukrainan harjoittamaa venäläisten droonioperaattorien metsästystä. Droonin hallintapaneelin signaalin voimakkuus on ratkaiseva heidän löytämisessään. Mitä voimakkaampi signaali on, sitä helpompi paneeli on löytää.

Säännönmukaisesti signaalin voimakkuuden pitää kasvaa, kun drooni etääntyy operaattorista. Sotilailla on useita järjestelmiä havainnointiin: yksi niistä on Kvertusin valmistama Azimuth, joka löytää droonit ja niiden operaattorit 30 kilometrin säteeltä. Järjestelmä on käytössä rintamalla FPV- ja moniroottoristen pommitusdroonien paikallistamiseksi.

Yhdessä yhtiön seuraavan sukupolven elektronisen sodankäynnin järjestelmä Miragen kanssa Azimuth löytää droonit ja niiden hallintapaneelit, löytää signaalin taajuuden ja häiritsee sitä. Ukrainalla on käytössä myös vastaavia ulkomaisia järjestelmiä.

Kun droonien lähtöpaikka on selvillä, sitä aletaan tarkkailla ilmasta, mikä voi kestää useita päiviä. Paikalta etsitään antenneja ja seurataan vihollisen joukkojen liikkeitä ennen kuin hyökätään droonioperaatiota vastaan.

Ukrainalaisten operaatiossa tuhottiin yhteensä 46 droonioperaattorin asemaa. Operaatioon osallistui puolustusvoimien tiedustelun lisäksi useita sotilasyksiköitä.