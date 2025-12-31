Näin toimeentulotuen lakimuutos vaikuttaa vuokranmaksuun

Toimeentulotuen lakimuutoksen myötä jatkossa vuokran osuus tuesta voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle, Kela kirjoittaa tiedotteessaan. 1.2.2026 voimaan astuvan lain myötä Kela maksaa toimeentulotuen vuokran osuuden suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea. Muutos koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat saaneet vuokravakuuden Kelasta ennen lainmuutosta.

Ennen helmikuussa 2026 voimaantulevaa lainmuutosta Kela on voinut maksaa vuokran osuuden toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle vain silloin, jos asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen. Toimeentulotuen vuokravakuuksia koskeva lainmuutos ei vaikuta asumistukien maksamiseen.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen esittämät lakimuutokset toimeentulotukeen. Sen tavoitteena on varmistaa vuokranmaksun säännöllisyys ja ehkäistä vuokravelkojen syntymistä sekä asunnottomuutta. Muutoksella halutaan lisäksi selkeyttää ja nopeuttaa toimeentulotuen käsittelyä sekä vähentää vuokranantajien ja Kelan asiakkaiden välistä epäselvyyttä vuokranmaksusta.

Kaikissa tilanteissa Kelan toimeentulotukena maksama vuokraosuus ei kuitenkaan kata koko vuokran summaa. Näissä tilanteissa vuokralainen maksaa vuokran loppuosan vuokranantajalle itse. Kelan maksama summa ja vuokralaisen maksettavaksi jäävä summa kerrotaan Kelan asiakkaan saamassa toimeentulotukipäätöksessä.

Kela muistuttaa, että vuokralaisen on hyvä varmistaa, ettei päällekkäisiä maksuja tule nyt, kun Kela siirtyy maksamaan suoraan toimeentulotuesta osan vuokranantajalle.

– Jos asiakas on ehtinyt samassa kuussa itse maksaa vuokran kokonaisuudessaan vuokranantajalle, jää vuokranantajan ja asiakkaan tehtäväksi selvittää keskenään, miten mahdollinen liikamaksu palautetaan asiakkaalle, Kelalta tiedotetaan.

Vuonna 2024 Kela myönsi toimeentulotukea 249 600 kotitaloudelle. Tukea maksettiin yhteensä 825 miljoonaa euroa, josta asumismenojen osuus oli 43 prosenttia eli 357 miljoonaa euroa. Vuokravakuuksia Kela myönsi vuonna 2024 kaikkiaan 28 826 asiakkaalle.