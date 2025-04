TE: Näin Temu-paketit vyöryvät Suomeen

Suomalaiset ovat tilanneet kiinalaisista verkkokaupoista halpoja tavaroita runsaasti – viime vuonna Tullin tilastojen mukaan yli 28 miljoonan tavaran verran. Talouselämä selvitti, millaisesta toiminnasta on kyse ja miten paketit saapuvat Suomeen.

Kahdessa vuodessa EU:n ulkopuolelta, pitkälti Kiinasta, tuleva tavaramäärä on Tullin mukaan peräti 35-kertaistunut.

Matkahuollon toimitusjohtaja Mika Husso huomaa kiinalaisten verkkokauppojen volyymin lähetyksissä, mutta ei kuitenkaan tunnista mediassa mainittua pakettitulvaa. Tämä selittyy artikkelin mukaan sillä, että Tullin tilastoissa mainitaan yksittäisten tavaroiden, ei tilattujen pakettien määrät.

Kiinalaisista verkkokaupoista nopeimmin on kasvanut Temu. Se ei itse valmista tai myy tuotteita, vaan se on muodostanut verkkokauppa-alustan, jolla eri tavarantoimittajat voivat myydä tuotteitaan.

Suurin osa kauppiaista toimii Kiinassa, mistä tilaukset lähetetään suoraan kuluttajalle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Paketit toimitetaan pääosin lentorahtina.

Verkkokaupan jäteillä Amazonilla ja Alibaballa on omat logistiikkayhtiöt kuljetuksia varten. Temu puolestaan toimii sekä paikallisten että kansainvälisten kuljetusyhtiöiden kanssa. Kansainvälisistä kuljetusyhtiöistä artikkeli mainitsee UPS:n, DHL:n ja Fedexin, kotimaisista Matkahuollon, Postin ja Postnordin. Paketteja kulkeutuu Suomeen myös Finnairin lennoilla.

Temun erikoisuutena ovat lähetykset ilman postimaksua. Matkahuollon pakettipalvelusta vastaava johtaja Kati Nevalaisen mukaan nollahinta kuluttajalle ei kerro mitään siitä, mitä Matkahuolto saa kuljetuksesta.

– Meillä ei ole osaa eikä arpaa siihen, miten verkkokauppa hinnoittelee meidän palvelumme osana kokonaisuutta, Nevalainen huomauttaa.

Matkahuollolla kiinalaisista verkkokaupoista tulleiden pakettien määrä suunnilleen kaksinkertaistui viime vuonna.

– Meille tulee iso osa Kiina-volyymista, mutta kyllä siitä riittää jaettavaa kaikille toimijoille tässä markkinassa, Nevalainen lisää.

Tämä vuoden alkupuolella Kiinasta tulevan tavaran määrä on Tullin arvion mukaan vähentynyt verrattuna loppusyksyn kiireisimpiin hetkiin. Vuodentakaiseen verrattuna määrä on kuitenkin yhä kaksinkertainen. Yhdysvaltojen laittaessa tulleja Kiinasta tuoduille tavaroille on Kiinan lisättävä myyntiään Eurooppaan entisestään.