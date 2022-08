Näin Sanna Marinin on kerrottu osallistuneen Uniper-neuvotteluihin

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimiskohun ympärillä on kiinnitetty huomiota pääministerin loman aikana kärjistyneen Uniper-kriisin hoitoon.

Pääministeri oli aloittanut lomansa heinäkuun 8. päivänä. Uniper-neuvotteluja Saksan kanssa käytiin tiiviisti heinäkuun alusta alkaen. Viikkojen neuvottelujen tuloksena syntynyt pelastuspaketti julkistettiin 22. heinäkuuta. Fortum lähti pääomittamaan Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla. Poliittinen vetovastuu asiassa oli Eurooppa- ja omistusohjausministeri Tytti Tuppuraisella (sd.). Tällä viikolla Fortum julkaisi hirmuluvut: yhtiön liiketulos romahti Uniperin vetämänä tappiolle yhdeksän miljardia euroa.

Erityistä kiinnostusta on herättänyt pääministerin kerrottu osallistuminen Uniper-neuvotteluihin. Yksityiskohdat ovat jääneet epäselviksi. Jo heinäkuussa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei Sanna Marin perunut lomaansa Uniperin tilanteen takia tai kommentoinut asiaa. Tapahtumien aikajanaa on selvitetty muun muassa tässä Ilta-Sanomien jutussa.

Saksassa uutisoitiin näkyvästi liittokansleri Olaf Scholzin keskeyttäneen oman lomansa Uniper-paketin julkistamisen takia.

– Kun liittokansleri katkaisee vähäisen lomansa pitääkseen lehdistötilaisuuden, on jotakin tapahtunut. Hiljattain kuvissa näkyi Olaf Scholz patikoimassa vaimonsa Britta Ernstin kanssa Allgäussa lippalakissa ja pienen repun kanssa. Nyt 64-vuotias seisoo Saksan ja EU:n lippujen keskellä mustassa puvussa ja solmiossa. Kukaan ei ole kuollut. Jotakin on pelastettava, Saksan SPD-kytköisen RND:n heinäkuun 22. päivänä julkaistussa jutussa todetaan.

Saksalaisartikkelissa kuvataan, kuinka pelastettava kohde, on ”vaikeuksiin joutunut energiayhtiö Uniper, kokonainen toimitusketju ja viimeisenä vaan ei kenties vähäisimpänä kansalaisten luottamus politiikkaan”.

– Tämä [pelastaminen] on Scholzin tavoite, kun hän nousee median eteen tasan puoliltapäivin perjantaina, jutussa jatketaan.

Sanna Marinia ei saksalaisessa Uniper-uutisoinnissa ole nähty.

Marinin roolin ja hallituksen vastuun perään on nyt kysytty jälleen oppositiostakin. Virallisten lausuntojen perusteella on aiheellista esittää kysymys pääministerin roolista, sillä Sanna Marin ei ole juuri kommentoinut Uniperin asiaa. Epäselväksi on myös jäänyt, missä vaiheessa ja millä tavalla Marin neuvotteluissa oli mukana.

Verkkouutiset keräsi seuraavaan keskeisiä uutisia ja lausuntoja, joilla Sanna Marinin osallistumisesta on kerrottu.

Miten Marin oli yhteydessä Scholziin?

Pääministerin esikunnasta kerrottiin STT:lle heinäkuun 12. päivänä, että pääministeri on ollut viikonloppuna yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin Uniperin tilanteen vuoksi. Yksityiskohtia ei kerrottu. Marinin esikunnasta tekstiviestillä tullut tieto oli vastaus kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kritiikkiin. Mykkänen oli vaatinut Marinia keskeyttämään lomansa Uniperin asian vuoksi.

Kyseisenä viikonloppuna Marin oli ensin lauantaina Turun Ruisrockissa ja järjesti sunnuntaina kohutut jatkojuhlat Kesärannassa.

Uusi Suomi kysyi heinäkuun 19. päivänä eduskunnan talousvaliokunnan Uniper-kokoukseen saapuneilta Tytti Tuppuraiselta ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkyseltä asiasta. Vastaukset olivat jälleen suurpiirteisiä.

– Minulla on sellainen käsitys, että Marin on osallistunut tähän prosessiin juuri sillä painoarvolla, mikä häneltä vaaditaan. Eli hänellä on yhteydet auki ja hänellä on henkilökohtaiset yhteydet kaikkialle Eurooppaan jatkuvasti, jos niitä tarvitaan, Mäkynen muotoili US:lle.

Hän jatkoi Marinin pitävän huolta pääministerinä siitä, että yhteydet pelaavat muihin valtionpäämiehiin.

Tytti Tuppurainen kertoi Marinin ja Scholzin yhteydenpidosta.

– Meillä on ollut Sanna Mariniin yhteydet ja hän on omalta osaltaan hoitanut yhteyksiä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin, ministeri vastasi.

US:n jutun mukaan ”Tuppurainen ei kuitenkaan avannut tarkemmin tätä yhteydenpitoa”. Jutussa sanotaan myös, ettei kumpikaan haastatelluista puoluetovereista ”erikseen tarkentanut”, onko Marin hoitanut yhteydenpitoa myös lomansa aikana.

Helsingin Sanomat julkaisi elokuun alussa Tytti Tuppuraisen pitkän haastattelun. Tästä löytyvässä jutussa kerrotaan kattavasti Uniper-väännön kulkua ja taustoja. Pääministeri mainitaan artikkelissa kerran:

Ja koska syyt olivat poliittiset, Fortumin kannalta oli olennaista, että Saksan hallituksen kanssa keskusteli myös Suomen hallitus. On parempi, että poliitikot puhuvat politiikkaa poliitikkojen eivätkä yhtiöiden kanssa.

Tämä on se lisäarvo, jonka Tytti Tuppurainen toi neuvotteluiden taustalle. Lisäarvoa toi myös pääministeri Sanna Marin (sd), joka oli yhteydessä Saksan liittokansleriin Olaf Scholziin.

Mainitun yhteydenpidon ajankohtaa ja tapaa ei jutussa tarkemmin avattu.

Tuppurainen kuvaili asiaa myös heinäkuun 22. päivän Uniper-tiedotustilaisuuden jälkeen Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Pääministeri Sanna Marinin rooli on mahdollisesti ollut tässä hyvinkin ratkaiseva. Hän on aivan viime metreille pitänyt yhteyksiä liittokansleri Scholziin. Hän vastaa tietenkin itse näistä yhteyksistään, mutta olen hänelle tästä hyvin kiitollinen, Tuppurainen kertoi.

Pääministerin tiedetään suunnanneen Turun Ruisrock-festivaaleille heti lomansa alussa lauantaina heinäkuun 9. päivänä. HS:n tietojen mukaan pääministeri oli nähty festivaalien vip-alueella ”vahvasti päihtyneenä”. Sittemmin julki tulleiden tietojen mukaan viikonloppu jatkui sunnuntaina pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa järjestettyihin jatkojuhliin.

Jatkoilla otettiin some-vaikuttaja ja ex-missi Sabina Särkän TikTok-tilillä julkaistu kesärannan pihalla kuvattu videopätkä sekä kuva virka-asunnon videokokoustilasta. Kuvassa Särkkä ja runoilija Natalia Kallio suutelevat paidat ylös nostettuina. Rintoja peittää pääministerin pöydällä kansainvälisissä kokouksissa käytetty Finland-kyltti. Videolla artisti Alma räppää muun muassa ”se on tissit, kaks muijaa” muiden juhlijoiden jammatessa taustalla. Päivitystä oli ryyditetty ”Kesärata22”-saatteella. Juhlia emännöinyttä pääministeriä ei videolla näy. Marin on kutsunut kuvaa asiattomaksi ja pyytänyt sitä anteeksi.

Italialaismedioiden perusteella pääministeri lensi heinäkuun 16. päivänä Italian Trevisoon. Matkaa on kuvattu perhelomaksi, jonka kestoa on kuvailtu tiedotusvälineissä muutamaksi päiväksi. Italialainen Corriera della Sera on sittemmin kertonut, että matkalle osallistui Marinin ja hänen aviomiehensä Markus Räikkösen lisäksi kaksi ystäväpariskuntaa. Seurueeseen kuului myös turvahenkilökuntaa. Marinin ja Räikkösen tytär ei jutun mukaan ollut mukana matkalla. Asiasta kertoi Suomessa ensin Seiska.