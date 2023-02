Näin Sanna Marin kehui Petteri Orpoa lasten vaalipaneelissa

HS:n Lasten uutisten ystävänpäivänä pitämään eduskuntavaalitenttiin osallistuivat puolueiden johtajat. Kysymyksiä pääsivät tekemään yleisöön kutsutut satakunta lasta ja nuorta.

Tentin eräässä tehtävässä osanottajien piti kehua toisiaan. SDP:n Sanna Marin, kokoomuksen Petteri Orpo ja keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen istuivat vierekkäin, joten Marin joutui kehumaan Orpoa ja Orpo Honkosta.

Näin Sanna Marin sanoi:

– Petteristä. Petteri on tosi mukava mies. Me totta kai tunnemme kollegoina, mutta me olemme jutelleet myös ihan ihmisinä toisillemme. Aivan kuten tässä joku taisi edellä sanoa: ei aina tarvitse olla samaa mieltä kaikista asioista, mutta silti voi kohdella toisia vilpittömän kunnioittavasti ja sillä tavalla arvostaen, ja olen aina kokenut, että Petteri kohtaa toisen ihmisen silmästä silmään. Samalta tasolta. Ja kohtelee kollegoita ja kanssaihmisiä kunnioittaen. Mä arvostan sitä piirrettä ihmisessä kyllä tosi paljon, Sanna Marin sanoi Petteri Orposta.

– Kiitos. Kiitos, Petteri Orpo vastasi.

Petteri Orpo vuorollaan kertoi olevansa kahden opettajan poika ja sen vuoksi opettajana siviilissä toimivassa Petri Honkosessa on Orpon mukaan ”jotain tuttua ja turvallista”. Orpo kertoi häntä itseään opettaneen pienessä koulussa ensin kaksi vuotta täti, sitten kaksi vuotta äiti ja sitten kaksi vuotta isä – ”se oli kova kohtalo”.

– Mutta hyvin rauhallinen, aina fiksu, herrasmies ja varmaan johtuen siitä joukkueestasi keskustapuolueesta, siihen kuuluu sellainen maltillisuus vielä, sinä et turhaan remua asioista vaan hyvin asiapitoisesti ja selkeästi viet niitä eteenpäin. Kiva kaveri, Orpo luonnehti Honkosta.

Lasten tentin alussa Orpo oli todennut, että ”tämä on varmasti kaikkein paras vaalitentti, koska on kaikkein paras ja fiksuin yleisö”.

– Kokoomukselle on ihan äärettömän tärkeää, että me pidetään huolta Suomen, oikeastaan koko maapallonkin tulevaisuudesta. Pidetään huolta siitä että teillä, kun kasvatte ja teistä tulee aikuisia ja jatkatte elämäänne, on täällä puhdasta ja turvallinen Suomi. Pysäytetään ilmastonmuutos ja pidetään huolta ympäristöstä ja luonnosta, pidetään huolta että teillä on hyvä koulu josta saatte hyvät eväät sieltä elämän varrelle ja saatte aikanaan ammatin ja työn josta tykkäätte, ja voitte rakentaa omaa elämäänne, Petteri Orpo sanoi.

– Me haluamme – uskon että me kaikki haluamme – vilpittömästi, että Suomi pysyy hyvänä maana myös tulevaisuudessa.

Puoluejohtajilta kysyttiin, miten he lohduttaisivat ilmastoahdistunutta. Petteri Orpo sanoi hänen kotonaan olevan 18-vuotias tytär ja 16-vuotias poika, joiden kanssa puhutaan ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta. Niinpä Orpo sanoi ymmärtävänsä hirveän hyvin, että ”heitä huolettaa ihan valtavasti”.

– Se millä lohduttaisin on se, että on toivoa. Nyt kun ihmiskunta on alkanut oikeasti heräämään siihen kuinka suuri tämä haaste on ja nyt koko ajan syntyy uusia keksintöjä ja innovaatioita, joilla päästään eroon fossiilisesta öljyyn perustuvasta polttoaineesta, sähköämme tuotetaan tuulivoimalla ja aurinkovoimalla, ydinvoimalla josta ei tule niitä päästöjä, Orpo totesi.

– Päätöksiä tulee nyt koko ajan. Meidän päättäjien tehtävä on tehdä niitä päätöksiä, ja uskon että kaikki sitoudutaan siihen, että ilmaston saastuttaminen loppuu, ja teille ja teidän jälkeenkin tuleville on hyvä elämä ja hyvän elämän edellytykset. On toivoa. Ei tarvitse kenenkään olla epätoivoinen tämän edessä.