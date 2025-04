Sadat venäläiset tiedustelijat ja asevalmistajat saivat EU-kelpoisen passin

Venäjän eliittiin kuuluvat tiedustelu-upseerit ja asevalmistajat alkoivat saada Serbian myöntämiä passeja pian Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Serbian passi takaa viisumittoman pääsyn lähes kaikkialle Eurooppaan. Vuodesta 2022 huhtikuuhun 2025 Serbian viranomaiset ovat antaneet kansalaisuuden 204 venäläiselle perusteena ”tasavallan intressit”, kirjoittaa riippumaton tutkivaan journalismiin erikoistunut Important Stories -verkkosivusto.

Passit on myönnetty kansalaisuuslain 19. pykälän mukaisesti, joka sallii niiden myöntämisen ulkomaalaisille palveluksista Serbialle. Passin saaneelta henkilöltä ei edellytetä muista kansalaisuuksista luopumista tai asumista Serbiassa ennen tai jälkeen matkustusasiakirjan myöntämistä.

Passin saaneiden joukossa on Tšetšenian johtajan ja hyökkäystä Ukrainaan omilla joukoillaan tukevan Ramzan Kadyrovin lähimpiä miehiä, kuten ranskalaisen elintarvikejätti Danonen osaomistaja Ruslan Alisultanov ja Venäjän nyrkkeilyliiton johtajistoon kuuluva Sumaid Halidov. Serbian passin on saanut myös Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n erikoisjoukko ”Vympelin” entinen upseeri ja nykyinen rautateiden turvallisuuspäällikkö Viktor Šendrik, joka on johtanut myös Vladimir Putinin lähimpien oligarkkien Arkadi ja Boris Rotenbergin turvallisuuspalvelua.

Venäjän suurimpiin kuuluvan rakennusyhtiön Stroitransneftegazin – jonka omistaa Putinin ystävä Gennadi Timtšenko – entinen johtaja Ivan Sibirev on Serbian passin omistaja. Hän on nykyään osaomistaja rakennusyhtiö R-Stroyssa, joka toimii Ukrainalta vallatuissa Mariupolissa ja Severodonetskissa ja joka on ollut EU:n pakotteiden alainen vuodesta 2024 lähtien.

Passit on myönnetty myös avioparille Albina Kolesova ja Nikolai Uraev, jotka ovat vuorotellen johtaneet Elekon-asetehdasta, joka tuottaa komponentteja Bulava- ja Topol-M-mannertenvälisiin ohjuksiin sekä sotilaslentokoneisiin, -helikoptereihin, sukellusveneisiin ja satelliitteihin. Myös muun muassa Venäjän taistelukoneisiin omatunnuslaitteita (IFF) valmistavan KRET-yhtymän johtoon kuuluva Ekaterina Blohina ja sen tytäryhtiö Shimkon johtoon kuuluva Roman Karusev ovat saaneet Serbian passin.

Korruptiotutkija ja Arctida-kansalaisjärjestön johtaja Ilja Šumanovin mukaan Serbia vaarantaa EU-integraationsa myöntämällä passeja Kremliä lähellä oleville venäläisille, turvallisuuspalvelujen asiamiehille ja aseteollisuuden palveluksessa oleville henkilöille. Hän arvelee, että vastineeksi Belgrad saattaa kuitenkin saada Moskovasta välineitä joukkojen hallintaan keskellä jo yli vuoden jatkuneita massamielenosoituksia.