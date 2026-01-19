Näin saat nimesi mukaan Nasan kuulennolle

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on siirtynyt ratkaisevaan vaiheeseen Artemis II -avaruuslennon valmisteluissa. Viikonloppuna Floridan laukaisupaikalle siirrettiin kantoraketti ja Orion-avaruusalus erilaisia testejä varten. Nasan ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen saattaa käynnistyä jo helmikuun alussa.

Nasan astronautit Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch ja Kanadan avaruusjärjestön CSA:n astronautti Jeremy Hansen kiertävät Kuun ympäri. Kymmenen päivää kestävä kuulento vie heidät BBC:n mukaan pisimmällä avaruuteen missä ihminen on käynyt.

Nasa kertoo verkkosivuillaan, että kuka tahansa voi ilmoittaa oman nimensä mukaan kuulennolle. Ne tallennetaan Orion-avaruusaluksen sisälle tulevalle SD-kortille. Lennolle ”ilmoittautuja” saa myös sähköisen koneeseennousukortin. Nimen voi lähettää Nasalle tätä klikkaamalla.

Nyt matkalle lähtevät astronautit eivät vielä laskeudu Kuun pinnalle.

– Tämä lento on jälleen yksi askel kohti miehitettyjä lentoja kuun pinnalle ja auttaa avaruushallintoa valmistautumaan tuleviin astronauttilentoihin Marsiin, Nasa kertoo.

Nasan mukaan miehitetty lento Kuun pinnalle voisi tapahtua jo vuonna 2027, mutta asiantuntijat arvioivat vuoden 2028 olevan todennäköisempi ajankohta.