Ruotsi ja Tanska nopeuttavat ilmatorjuntaa Ukrainalle

Ruotsi ja Tanska ovat käynnistämässä yhteishankintaa toimittaakseen Ukrainalle Tridon Mk2 -ilmatorjuntajärjestelmiä.

Ruotsin hallituksen tiedotteen mukaan Ruotsin puolustusministeri Pål Jonsonin ja Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsenin johtamalla hankkeella nopeutetaan järjestelmien tuotantoa ja toimituksia yhdistämällä rahoitusta ja avaamalla ohjelma myös muille osallistujamaille.

Ruotsi on allokoinut Tridon-järjestelmään jo 2,1 miljardia kruunua (199 miljoonalla eurolla) Ukrainan 18.–20. tukipaketissaan ja Tanska on tilannut lisää yksiköitä 480 miljoonalla kruunulla (45 miljoonalla eurolla). Tanskan paketti vastaa yhden ilmatorjuntapatterin kalustoa. Toimitusten on määrä alkaa 12 kuukauden kuluessa. Ruotsi on valmistautunut tekemään lisätilauksia, jos muita maita ilmoittautuu mukaan.

Tridon Mk2 on suunniteltu täydentämään kalliita torjuntaohjuksia. Järjestelmä on rakennettu yksinkertaisen konseptin ympärille: vaikuttamaan nopealla ja tarkalla tulella massiivisia uhkia vastaan. Siinä roolissa se torjuu drooneja, risteilyohjuksia ja matalalla lentäviä ilma-aluksia, mutta sitä voidaan käyttää myös maamaaleja vastaan. Vaikka ruotsalaisessa konfiguraatiossa järjestelmä on integroitu Scanian maastokuorma-autolavetille, sen lavetiksi kelpaavat myös monet muut ajoneuvot, mukaan lukien teloilla liikkuvat vaunut.

Tridon Mk2:n pääaseena on 40 millimetrin tykki, jonka tehollinen vaikutus ulottuu enintään 12 kilometrin etäisyydelle. Kantamaan vaikuttavat maalin tyyppi, valittu ammus, järjestelmään integroitu sensoripaketti ja maasto-olosuhteet. Järjestelmän käyttö ja ylläpito ovat suhteellisen edullisia ja yksinkertaisia ja taistelunkestävyyden odotusarvo on korkea.

Ukrainalle ei toimiteta pelkästään tykkejä, vaan myös niihin liittyvät johtamisjärjestelmät Saab Giraffe 1-X-tutkineen. Toimituksiin kuuluu luonnollisesti varaosia ja suuri määrä ammuksia.