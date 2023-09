Näin Riikka Purra lopulta puhui eduskunnan rasismikeskustelussa

Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra pysytteli keskiviikkona pitkään hiljaa, kun eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin odotettua valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä.

Kello 17 aikaan Riikka Purra lopulta puhui. Hän kertoi perusteensakin aiemmalle hiljaisuudelleen.

– Jo huomattavasti ennen tätä eduskuntakeskustelua opposition riveistä on kerrottu, että ministereille Purra ja (Wille) Rydman tullaan esittämään epäluottamusta. Vastaavasti oppositiosta on kerrottu paljon ennen tämän tiedonannon julkaisua, että täällä ei ole luottamusta hallitukseen. Samaan aikaan me — sekä minä että hallitus laajemmin — olemme korostaneet näitä asioita, koko kesän, Riikka Purra aloitti.

Hän huomautti, että ”jo heinäkuussa me olemme lähettäneet tiedotteen, me olemme tehneet julkilausuman, me olemme pitäneet tiedotustilaisuuden, jossa me olemme korostaneet näitä asioita”.

– Olen esittänyt siinä anteeksipyyntöni, ja me olemme kaikki irtisanoutuneet rasismista jo tässä meidän tiedotteessamme ja tässä tiedotustilaisuudessa.

– Mutta sen sijaan se keskustelu, minkä tiesin tänään täällä salissa käytävän esimerkiksi koskien hallitusohjelmaa, siinä väitettyjä rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tai oikeistolaisia vääriä ajatuksia, ei tullut minulle yllätyksenä, ja koin, että minun ei tarvitse tähän keskusteluun osallistua.

– Sen sijaan oma sitoutumiseni tähän koko hallituksen yhteiseen tiedonantoon ja meidän eduskuntaryhmän sitoutuminen tähän tiedonantoon on aivan selvää, puoluejohtaja Purra vakuutti.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa Ilta-Sanomille pitävänsä tärkeänä, että Riikka Purra lausui täysistuntosalissa selkeästi sen, että Purra ja hänen eduskuntaryhmänsä ovat sitoutuneet tiedonantoon.

– Oli tervetullutta, että Purra nosti salissa myös aikaisemmat lausuntonsa rasismista irtautumisesta esille, Henriksson kommentoi.