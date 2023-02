Näin pysäyttävästi Suomi harmaantuu – vanhushuoltosuhde EU:n toiseksi korkein

Väestön ikääntymistä kuvaava vanhushuoltosuhde oli Suomessa viime vuonna 37,4 prosenttia. Lukema on toiseksi korkein koko Euroopan unionin alueella. Korkeampi vanhushuoltosuhde oli ainoastaan Italiassa (37,5 prosenttia).

Asia ilmenee Eurostatin julkaisemista tilastoista.

Vanhushuoltosuhde kuvaa vähintään 65-vuotiaiden lukumäärän suhdetta työikäiseen eli 15–64-vuotiaaseen väestöön.

Suhdeluku on kasvanut 9,7 prosenttiyksikköä verrattuna kymmenen vuotta sitten tehtyyn mittaukseen.

Koko EU:n alueella vanhushuoltosuhde oli keskimäärin 33 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2021.

Suomen jälkeen korkein vanhushuoltosuhde oli Portugalissa (37,2). Matalimmat vanhushuoltosuhteet olivat Luxemburgissa (21,3), Irlannissa (23,1) ja Kyproksessa (24,5).

👴👵The old-age dependency ratio (number of elderly people compared to people of working age) in the EU was 33% in 2022.

Highest in:

🇮🇹Italy (37.5%)

🇫🇮Finland (37.4%)

🇵🇹Portugal (37.2%)

Lowest:

🇱🇺Luxembourg (21.3%)

🇮🇪Ireland (23.1%)

🇨🇾Cyprus (24.5%)

👉https://t.co/FNwcpvG3ia pic.twitter.com/kaTdAsevzk

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 22, 2023