Näin puolueet saivat ehdokkaita kunta- ja aluevaaleihin

Kokoomus ja keskusta asettavat eniten ehdokkaita kuntavaaleissa. Keskustalla on ehdokasasettelun päätyttyä tiistaina 6 024 ehdokasta ja kokoomuksella noin 5 700.

SDP:lla kuntavaaliehdokkaita on 5 175, vasemmistoliitolla 2 650, vihreillä 2 338 ja kristillisdemokraateilla 1 550. Perussuomalaiset ja Rkp eivät vielä tiistaina alkuillasta olleet tiedottaneet ehdokasmääristään.

Vuoden 2021 kuntavaaleihin verrattuna keskustalla on nyt 847 ehdokasta vähemmän, SDP:lla 445 ehdokasta vähemmän ja kokoomuksella 310 ehdokasta vähemmän kuin tuolloin.

Samaan aikaan kuntavaalien kanssa sunnuntaina 13. huhtikuuta 2025 käydään aluevaltuustojen vaali.

SDP:lla on 1 634 aluevaaliehdokasta. Kokoomuksella on 1 619 ehdokasta. Keskustalla on 1 425 ehdokasta. Vasemmistoliitto keräsi 1 260 aluevaaliehdokasta, vihreät 1 063 ja kristilliset 950.

Vuoden 2022 aluevaaleihin verrattuna keskustalla on 41 ehdokasta vähemmän, kokoomuksella 10 ehdokasta vähemmän ja SDP:lla kaksi ehdokasta enemmän kuin tuolloin.

Kokoomus kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen ja ehdokaslistojen olevan usein paikoin täynnä. SDP:n mukaan sillä on suurissa kaupungeissa eniten ehdokkaita vuosikymmeneen, ja ehdokaslistat 95-prosenttisesti täynnä.

Molempien vaalien ennakkoäänestys alkaa 2. huhtikuuta 2025.