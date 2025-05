Näin pihasauna voi rikkoa lakia – paloturvallisuus usein puutteellinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käynnistää valvontahankkeen, jossa tarkastellaan markkinoille saatettavien pihasaunojen turvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään alle 30 neliömetrin kokoisiin pihasaunoihin, jotka on uuden rakentamislain mukaisesti vapautettu rakentamisluvasta.

Ylitarkastaja Petri Kulmala muistuttaa, että vaikka alle 30 neliömetrin rakennuksille ei tarvita rakennuslupaa, on rakentamista silti ohjattava määräysten mukaisesti.

– Kiinteistön rakennusoikeuden ylittäminen ei ole sallittua, ja myös kaavamääräyksiä sekä etäisyyksiä naapureihin on noudatettava. Rakentamismääräykset, kuten paloturvallisuus ja jätevesivaatimukset, ovat edelleen voimassa, Kulmala tiedotteessa.

Hän painottaa, että markkinoilla olevien pihasaunojen on täytettävä rakentamislain tekniset vaatimukset.

– Esimerkiksi kantavat puurakenteet on mitoitettava kestämään lumi- ja tuulikuormat. Paloturvallisuus ja käyttöturvallisuus ovat keskeisiä vaatimuksia.

Rakentamislain uudistus ei ole myöskään muuttanut sähkötyön sääntelyä. Sähkötöitä saa tehdä vain alan ammattilainen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvontahanke pyrkii varmistamaan, että pihasaunat ovat turvallisia käyttää. Mikäli tuotteet eivät täytä vaatimuksia, Tukes voi rajoittaa niiden myyntiä tai poistaa ne markkinoilta.

Kulmalan mukaan myös CE-merkinnän tarkistaminen on tärkeää.

– Tulisijan ja savupiipun on oltava CE-merkittyjä ja yhteensopivia, ja suojaetäisyyksien on täytyttävä. On ilmennyt tapauksia, joissa valmistajan suojaetäisyyksiä ei ole noudatettu, mikä lisää paloturvallisuusriskejä.

Hänen mukaansa riskinä on myös savupiipun riittämätön korkeus tai virheelliset läpiviennit, jotka eivät täytä kansallisia vaatimuksia tai valmistajan ohjeita.