Näin Petteri Orpo kommentoi tulevaa hallitusta: Edessä iso urakka

Hallitustunnustelija, eduskunnan puhemies ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa tunnusteluista puolueensa jäsenille lähetetyssä sähköpostissa. Orpo toteaa ensin, että on ollut hienoa aloittaa vaalikausi 48 kokoomuksen kansanedustajan voimin.

– Hallitustunnustelut etenevät suunnitellusti. Eduskuntaryhmät antoivat vastauksensa hallitustunnustelijan kysymyksiin tiistaina. On ollut hyvä huomata, että eduskunnassa olevat puolueet jakavat laajasti tavoitteen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta. Tämä tuli selvästi esiin eduskuntaryhmien vastauksista, Petteri Orpo toteaa.

– Keskustelut eduskuntaryhmien välillä jatkuvat nyt kahdenvälisesti. Kaikki vaihtoehdot ovat auki.

Orpon mukaan ”uskon, että ratkaisut löytyvät, ja että hallituspohjasta voidaan tiedottaa ennen vappua”.

Kokoomuksen tavoitteena on hänen mukaansa saada aikaan muutos.

– Haluamme velkavetoisesta talouspolitiikasta kestävään kasvuun. Vain siten pystymme turvaamaan tärkeät palvelut myös tuleville sukupolville. On totta, että tulevina vuosina on tehtävä säästöjä.

– Mutta talouden sopeuttaminen tarkoittaa myös rakenteellisia uudistuksia, joilla Suomeen saadaan lisää kasvua, työllisyyttä ja investointeja. Uskon, että puhtaan energian vauhdittaminen on Suomelle iso mahdollisuus, joka lisää vientiä ja työtä.

Orpon mukaan seuraavalla vaalikaudella tavoitellaan 100 000 uutta työpaikkaa.

– Hyvinvointi syntyy työstä ja yrittämisestä. Tulevalla hallituksella on edessään iso urakka. Sosiaali- ja terveyspalveluita on saatava korjattua. Hoitajapulaan on löydettävä ratkaisuja, vanhuspalvelut on saatava kuntoon kokonaisuutena ja hoitojonot terveydenhuoltoon purettua.

– Meidän on huolehdittava suomalaisten osaamisesta, sillä jatkossakin pienen kansan menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Sivistys, kulttuuri, luonto ja liikunta ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. Näistä on huolehdittava.