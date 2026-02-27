Näin paljon tapauksia on: Venäjään liittyvä hybriditoiminta kiihtyy

International Centre for Counter-Terrorism ICCT ja ajatushautomo GLOBSEC ovat Venäjän rikollisuuden ja terrorismin Euroopassa toimivasta verkostosta, josta se käyttää nimeä ”Crime-Terror Nexus”. Raportin mukaan hybridihyökkäykset ovat merkittävästi kiihtyneet sitten viime kesän, eikä laantumista ole havaittavissa.

Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan alun jälkeen on raportoitu 151 Venäjän hybriditoimintaan liittyvää tapausta kuluvan vuoden helmikuun puoliväliin mennessä. Tässä on lisäystä 41 tapausta sitten viime syksyn, jolloin edellinen raportti julkaistiin. Tunnistettujen tekijöiden määrä on kasvanut 172:een, kun edellisessä raportissa heitä oli 131.

Hyökkäykset kohdistuvat eniten Puolaan (31 tapausta), jonka perässä ovat Ranska (20), Liettua (15) ja Saksa (15). Kirjoittajat viittaavat näiden maiden Ukrainalle antamaan tukeen pääsyynä hyökkäyksille.

Venäjän toimet vaihtelevat Internetissä julkaistusta propagandasta ja etnisestä vihasta – mukaan lukien juutalaisten ja muslimien omistamiin paikkoihin kohdistettu vandalismi – tuhopolttoihin, salamurhasuunnitelmiin sekä yrityksiin tehdä pommi-iskuja logistiikkaa ja infrastruktuuria vastaan. Tutkijoiden mukaan hyökkäykset ovat sekä fyysisiä että toimia, joissa pyritään vähentämään yhteiskunnan yhtenäisyyttä.

Päivitys kiinnittää erityistä huomiota tekijöiden profiileihin. Kirjoittajien mukaan noin 95 prosenttia heistä on yksityisiä kansalaisia, joilla ei ole mitään virallisia siteitä Venäjän tiedusteluun. Heidän päämotiivinsa on raha.

Heitä värvätään raportin mukaan usein sosiaalisen median kautta – mukaan lukien Telegram ja TikTok, joissa potentiaalisille tekijäehdokkaille tarjotaan helppoa rahaa tai osallistumista ”haasteisiin”. Värvättyjen joukossa on yhtä lailla alaikäisiä ja talousvaikeuksissa olevia entisten neuvostomaiden kansalaisia kuin jalkapallohuligaaneja ja rikosrekisterissä oleviakin.

Kirjoittajat päättelevät, että ”kertakäyttöisten” agenttien käyttö mahdollistaa operaatiot EU:ssa ilman suurta tekijöiden kiinni jäämisen riskiä. Vaikutus kohdemaiden sisäiseen turvallisuuteen ja sosiaaliseen vakauteen on kuitenkin merkittävä.

Saksan asevoimien vastatiedustelupalvelu MAD raportoi joulukuussa 2025 vakoilu- ja sabotaasitapausten ennätyksellisestä lisääntymisestä. Sen edellisvuonna ilmestyneessä raportissa pääuhiksi nimettiin Venäjä ja Kiina.

Tiedustelujohtaja Martina Rosenberg on sanonut, että vakoilu tulisi nähdä ”valmisteluna mahdollisiin sotilaallisiin konflikteihin”, kun tunnistettujen tapausten määrä lähes kaksinkertaistui vuonna 2025. MAD on kirjannut yrityksiä kerätä tietoa Saksan asevoimien vahvuudesta ja aseistuksesta, sabotoida huoltoyhteyksiä, tehdä kyberhyökkäyksiä ja disinformaatio-operaatioita sekä yrityksiä päästä maahan kolmansien maiden kautta.