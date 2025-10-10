Näin paljon jättidiili työllistää – ”Parhaimmillaan avaa Suomen henkisen kasvulukon”

Entinen työministeri, kansanedustaja Arto Satonen (kok.) hehkuttaa Suomen ja Yhdysvaltain sopimusta jäänmurtajista. Satonen toteaa, että kauppa voi tuoda 10000 henkilötyövuotta Suomeen.
– Jäänmurtajakauppa tuo 7000-10000 htv:tä Suomeen! Se on iso asia. Vielä suurempi on se, että jättikauppa palauttaa uskon siihen, että suomalainen osaaminen menestyy maailmalla. Parhaimmillaan tämä muuttaa ilmapiiriä koko Suomessa ja avaa henkisen kasvulukon! Satonen kommentoi X-alustalla.
Yhdysvallat tilaa Suomelta neljä jäänmurtajaa. Iltalehden tietojen mukaan jäänmurtajista kaksi valmistetaan Helsingin telakalla ja kaksi Rauman telakalla. Seitsemän rakennetaan Yhdysvalloissa. Kaupan arvon Suomen osalta on arvioitu olevan noin kaksi miljardia euroa.
Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) suitsuttaa, että sopimus on historiallinen.
– Pienelle maalle on merkitystä, että suhteet ovat hyvät ja henkilöt ykköspaikoilla osaavia ja arvostettuja.
– Sopimus on maallemme ja lännen turvallisuudelle erittäin merkittävä, Heinonen jatkaa.
Hienoa työtä. Kyseessä on pitkäjänteisen yhteistyön tulos.
On hienoa, että suomalaiseen osaamiseen luotetaan Yhdysvaltojen kehittäessä jäänmurtajakyvykkyyksiään.
Yhteistyö hyödyttää molempia maita ja lisää työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita. pic.twitter.com/lPOdqTSG2j
Financial Timesin pääjuttu tänä aamuna:#US and #Finland agree to build 11 #icebreakers in Arctic security push
Loistavaa @PetteriOrpo @alexstubb 💪
Miksi? Koska Suomella on jotain mitä jenkit todella tarvitsevat 🔥 https://t.co/pOvBHZPQve
