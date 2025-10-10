Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Presidentti Alexander Stubb allekirjoitti vieraskirjan Valkoisessa talossa. TPK

Näin paljon jättidiili työllistää – ”Parhaimmillaan avaa Suomen henkisen kasvulukon”

  • Julkaistu 10.10.2025 | 10:01
  • Päivitetty 10.10.2025 | 10:01
  • Jäänmurtajat
Jäänmurtajakauppa palauttaa kansanedustajan mukaan uskoa suomalaisen osaamisen menestykseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Entinen työministeri, kansanedustaja Arto Satonen (kok.) hehkuttaa Suomen ja Yhdysvaltain sopimusta jäänmurtajista. Satonen toteaa, että kauppa voi tuoda 10000 henkilötyövuotta Suomeen.

– Jäänmurtajakauppa tuo 7000-10000 htv:tä Suomeen! Se on iso asia. Vielä suurempi on se, että jättikauppa palauttaa uskon siihen, että suomalainen osaaminen menestyy maailmalla. Parhaimmillaan tämä muuttaa ilmapiiriä koko Suomessa ja avaa henkisen kasvulukon! Satonen kommentoi X-alustalla.

Yhdysvallat tilaa Suomelta neljä jäänmurtajaa. Iltalehden tietojen mukaan jäänmurtajista kaksi valmistetaan Helsingin telakalla ja kaksi Rauman telakalla. Seitsemän rakennetaan Yhdysvalloissa. Kaupan arvon Suomen osalta on arvioitu olevan noin kaksi miljardia euroa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) suitsuttaa, että sopimus on historiallinen.

– Pienelle maalle on merkitystä, että suhteet ovat hyvät ja henkilöt ykköspaikoilla osaavia ja arvostettuja.

– Sopimus on maallemme ja lännen turvallisuudelle erittäin merkittävä, Heinonen jatkaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)