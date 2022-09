Näin naamioit panssariajoneuvon… minne se katosi?

Nykyaikaisen sodan taistelukentillä erilaiset anturit ja optiikka ovat huippuluokkaa, mutta havainnoinnissa taistelijan silmät ovat edelleen tärkein työkalu. Niitä voidaan kuitenkin huijata esimerkiksi naamioimalla sotilasajoneuvot maaston kanssa yhteneväiseksi.

Jutun alta löytyvä kuva naamioidusta panssariajoneuvosta ihmetyttää Twitterin käyttäjiä. Ketjussa käydään läpi naamioinnin vaiheet.

Aluksi on mietittävä tarkkaan asiat, jotka saattavat paljastavat ajoneuvon maastossa.

– Muoto, kiilto, siluetti, varjo, tila ja liike. Ajoneuvon paljaassa ja maalatussa rungossa on paljon suoria linjoja, heijastavia pintoja, siistejä reunoja ja teräviä muotoja. Luonnossa tällaisia ei esiinny, joten meidän on korjattava asia, tviittiketjussa pohjustetaan naamiointia.

Ajoneuvon naamiointi aloitetaan peittämällä pinnat säkkikankaalla, johon spreijataan mustan, vihreän ja mustan sävyjä.

– Olemme nyt päässeet eroon suurimmasta osasta kiiltoa, muotoa ja siluettia.

Seuraavassa vaiheessa säkkikankaan päälle ripustetaan verkkoa, joka muuttaa ajoneuvon muotoa. Tämän jälkeen verkkoon kiinnitetään luonnon väreihin sopivia paloja juuttikankaasta.

Tviittiketjussa muistutetaan, että naamiointi ei saa peittää pakoputkea, optiikkaa tai estää pääsyä panssariajoneuvon moottoritilaan. Kiinteää naamiointia pitää leikata pois myös luukun ja tykin kohdalta, mutta niitä voidaan peittää väliaikaisilla peitteillä.

Lisäpisteitä naamioinnissa saa tviittiketjun mukaan aseiden piippujen maalaamisesta luonnonväriseksi, jotta niiden musta väri ei poikkea ajoneuvon naamion väristä.

Viimeisessä vaiheessa naamioverkkoihin kiinnitetään luonnosta löytyvää kasvistoa, jotta ajoneuvo sulautuu täydellisesti maastoon.

– Operoitko vihreässä (maastossa)? Lisää tuoreita oksia ja lehtiä joka päivä, tviittiketjussa vinkataan.

Shaggy dog camouflage or how to hide your AFV, a 🧵

On a modern battlefield, sensors & optics are cutting edge, but the number 1 observation tool is still a Mk.1 Eyeball. And it can be deceived, slowed down, & defeated to hide your vehicle.

Here’s how…

1/ pic.twitter.com/nFFca8aSaF

— Eamon (@eamhale) September 8, 2022