Näin moni ehdokas on jo avannut vaalirahoitustaan

Alue- ja kuntavaalien ehdokkaat ovat voineet tehdä ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan 13.3. lähtien, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.

Keskiviikkoon 2.4. kello 9.30 mennessä 27,3 prosenttia aluevaalien ehdokkaista ja 20,7 prosenttia kuntavaalien ehdokkaista oli antanut ennakkotietoja vaalirahoituksestaan.

Ennakkoilmoituksella ehdokas kertoo, kuinka suuren vaalikampanjan hän on suunnitellut toteuttavansa ja mistä aikoo saada siihen rahoituksen.

Ennakkoilmoituksia voi tehdä vielä lauantaihin 12.4. kello 23.59 asti, ja niitä voi katsella Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelussa.

Aluevaaleissa on 10 097 ehdokasta, joista 2 755 oli keskiviikkoaamuun mennessä tehnyt vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen. Kuntavaaleissa on 29 950 ehdokasta, ja heistä 6 205 oli keskiviikkoaamuun mennessä tehnyt ennakkoilmoituksen.

– Mitä useampi ehdokas tekee ennakkoilmoituksen, sitä läpinäkyvämpää vaalirahoitus on. Toisaalta, kun ennakkoilmoitus on tehty, on valtuutettujen ja varavaltuutettujen helpompaa tehdä vaalien jälkeen myös pakollinen vaalirahoitusilmoitus, kun he ovat jo kertaalleen keränneet tiedot muistiin, johtava tilintarkastaja Pontus Londen tarkastusvirastosta sanoo tiedotteessa.