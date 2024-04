Näin lumirintama pyyhkäisee Suomen yli

Viikonloppuna varsinkin maan keski- ja pohjoisosassa sataa vielä lunta, kertoo Foreca.

Lunta on tullut maan etelä- ja länsiosissa jopa pyryttämällä. Lumisateet siirtyvät illan aikana maan itä- ja pohjoisosaan. Pakkasta on yöllä maan eteläosassa 0–3 astetta, keskiosassa 2–8 astetta ja pohjoisosassa 5–15 astetta. Pohjoisimmassa Lapissa voi paikoin olla hieman kylmempää.

Enimmät lumisateet väistyvät lauantaina aamupäivällä Suomen itäpuolelle. Ennusteen mukaan lännessä ja pohjoisessa paistaa aurinko päivällä. Pilvipeite rakoilee iltaa lähestyessä myös maan itäosassa. Päivälämpötila lauantaina on etelässä 1–6 astetta, maan keskiosassa −2 ja 3 asteen välillä ja pohjoisessa 2–8 pakkasastetta. Yöllä pakkasta on etelän 0–10 asteesta pohjoisen 10–20 asteeseen. Paikoin Keski- ja Pohjois-Lapissa voi olla 20–30 astetta pakkasta.

Lumirintaman eteneminen näkyy jutun alla olevalla Forecan videolla.

Sunnuntaina lännestä leviää sateita. Etelässä lähes kaikki sade tulee vetenä. Maan keskiosassa sataa aluksi lunta ja myöhemmin vettä. Pohjois-Suomessa suurin osa sateesta tulee lumena ja paikoin pyryttää sakeasti. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosassa voi sään lauhtuessa sataa myös vähän vettä. Lapin koillisosassa sää pysyy pääasiassa poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpöä on laajalti 0–6 astetta. Etelässä ja lännessä lämpötila voi kohota jopa 7–9 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on 2 ja −5 asteen välillä, ja Lapissa on 1–8 pakkasastetta.