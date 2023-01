Näin Kreml arvotti eri valtioiden päämiehet, katso koko lista

Kremlin nettisivut on julkaissut listan ja selostuksen kaikista Venäjän presidentti Vladimir Putinin maailman johtajille lähettämistä uuden vuoden ja joulun toivotuksista.

Pisimmät onnentoivotukset saivat Kiinan ja Intian johtajat.

Seuraavina tulivat Valko-Venäjä, Kazakstan, Turkmenistan, Kuuba, Serbia ja Turkki.

Länteen tervehdyksiä suotiin enää Unkariin, Serbiaan ja kahdelle entiselle valtionpäämiehelle.

Seuraavassa on suluissa ( ) kunkin noteeratun valtionpäämiehen Kremlin sivuilla osakseen saaman diplomaattisen onnittelun tekstirivien määrä. Sen voi katsoa kuvastavan Moskovan arvelemaa tärkeyttä.

* Abhasian presidentti Aslan Bzhaniaa (6) Vladimir Putin onnitteli todeten, että ”maiden suhteet kehittyvät dynaamisesti”.

* Armenian presidentti Vahagn Khachaturyan ja pääministeri Nikol Pashinyan (8) saivat Kremlistä huomiota maiden välisten diplomaattisuhteiden 30-vuotisuuden kunniaksi. Myös maan kaksi entistä presidenttiä saivat onnittelut.

* Azerbaidzanin presidentti Ilham Alijev (7) sai Venäjän presidentiltä maininnan vuoden 2022 ”uuden tason yhteistyöstä”.

* Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan (10) johdolla Venäjä ja Valko-Venäjä Putinin mukaan ”tarttuivat tilaisuuteen ja kestivät menneen vuoden haasteet”.

* Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajevin (10) johdolla maiden suhteet Kremlin mukaan ”jatkavat kehittymistään nopeasti”. Terveisiä meni myös ex-presidentille.

* Kirgisian presidentti Sadyr Japarov (7) sai toivotuksen, jossa Kreml toivoi strategisen kumppanuuden ja liiton maiden välillä kasvavan voimakkaammaksi

* Etelä-Ossetian presidentti Alan Gagloev (6) sai kuusi riviä huomionosoitusta.

* Tadzikistanin presidentti Emomali Rahmon (9).

* Turkmenistanin presidentti Serdar Berdimuhamedow ja kansalliskokouksen puhemies Gurbanguly Berdimuhamedow (10).

* Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirziyoyev (8).

* Bolivian presidentti Luis Arce (4). Vladimir Putin kehui johtajan periaatteellista kantaa kumppanuussuhteiden kehittämisestä maiden välillä.

* Brasilian presidentti (4). Putin ”totesi tyydytyksellä tosiasian, että Jair Bolsonaron presidenttiyden aikana” maat työskentelivät yhteistyössä kansainvälisillä areenoilla. Uudesta presidentistä ei mainittu.

* Kiinan presidentti Xi Jinping (12). ”Mailla on merkityksellinen poliittinen dialogi”.

* Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel Bermudez ja kenraali Raul Castro (10).

* Unkarin pääministeri Viktor Orban (5). ”Huolimatta monimutkaisesta kansainvälisestä ympäristöstä ovat suhteet maiden välillä jatkaneet liikettä myönteiseen suuntaan”.

* Intian presidentti Droupadi Murmu ja pääministeri Narendra Modi (11).

* Nicaraguan presidentti Daniel Ortega (6).

* Serbian presidentti Aleksandar Vucic (10).

* Syyrian presidentti Bashar al-Assad (5).

* Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan (10).

* Venezuelan presidentti Nicolas Maduro (7).

* Vietnamin kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeri Nguyen Phu Trong ja presidentti Nguyen Xuan Phuc (8).

* Kremlin mukaan lisäksi ”Vladimir Putin esitti joulun ja uuden vuoden tervehdyksen myös entisille valtion ja hallitusten päämiehille, erityisesti Silvio Berlusconille, Robert Kocharyanille, Nursultan Nazarbayeville, Serzh Sargsyanille ja Gerhard Schröderille”.

First images of Putin’s traditional New Year address are… very different… from the usual Kremlin backdrop. As Russians in Far East start to celebrate New Year, a missile strike is underway in Ukraine with explosions reported in Kyiv and other cities. pic.twitter.com/GYAJfqVDHF

— Francesca Ebel (@FrancescaEbel) December 31, 2022