Näin Kiina ja USA kilpailevat herruudesta myös veden alla

Kiinan sukellusvenelaivasto kasvaa ja saa uutta teknologiaa, mikä on synnyttänyt vedenalaisen asevarustelukilvan Tyynellämerellä. Pekingin sukellusveneet ovat yhä hiljaisempia ja nopeampia, ja ne kantavat yhä edistyksellisempiä aseita ja antureita. Samalla ne uivat yhä kauemmas rannikolta ja osallistuvat jo Taiwanin saarto ja maihinnousuharjoituksiin.

Mahdollisessa Taiwanin konfliktissa sukellusveneiden rooli saattaa olla suurempi kuin missään sodassa sitten toisen maailmansodan. Tämä on saanut Yhdysvallat – jonka sukellusveneistä 60 prosenttia on indopasifisella alueella – ja sen liittolaismaat kasvattamaan omia sukellusvenelaivastojaan.

Yhdysvallat kuitenkin kamppailee oman sukellusvenetuotantonsa kanssa jopa niin paljon, että se saattaa sanoutua irti AUKUS-puolustussopimuksesta, joka tähtää viiden ydinkäyttöisen sukellusveneen toimittamiseen Australialle. Yhdysvalloilla on kuitenkin niin suuri tarve kasvattaa omaa laivastoaan, että presidentti Donald Trumpin hallinto miettii, onko sillä varaa lähettää sukellusveneitä Australialle.

Yhdysvallat rakentaa 1,2 sukellusvenettä vuodessa, kun tarve olisi 2,33, jotta Australialle toimitettujen alusten lisäksi voitaisiin kasvattaa myös omaa laivastoa. Sillä on myös sukellusveneiden huolto-ongelma: vuonna 2023 kolmannes laivastosta oli huollossa tai odotti sitä satamissa. Yksittäisen sukellusveneen huolto voi lisäksi kestää jopa vuosia.

Kiinalla on jo noin 50 prosenttia enemmän sukellusveneitä kuin Yhdysvalloilla, mutta teknologisesti Kiina on yhä altavastaaja. Kiinalla teknologinen kehittyneisyys ratkaisee sukellusveneiden käytön Taiwanin konfliktissa: dieselkäyttöisillä puolustettaisiin omaa rannikkoa, ja ydinkäyttöiset pyrkisivät estämään Yhdysvaltoja auttamasta Taiwania.

Jos Yhdysvallat valitsisi tulla Taiwanin avuksi, se voisi käyttää sukellusveneitä Kiinan sukellusveneiden metsästämiseen ja pinta-alusten upottamiseen. Se voisi myös pyrkiä niillä sulkemaan Kiinan alukset Taiwaninsalmeen.

Yhdysvaltain alueellisilla liittolaisilla, Etelä-Korealla, Japanilla, Vietnamilla, Australialla, Taiwanilla ja Singaporella on myös sukellusveneitä, joiden kokonaismäärä ylittää Kiinan sukellusveneiden määrän. Singapore on hiljattain tilannut Saksasta kaksi uutta sukellusvenettä ja Filippiinit suunnittelee oman sukellusvenelaivastonsa perustamista.