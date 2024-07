Näin Joe Biden voitaisiin korvata toisella ehdokkaalla

– He ovat vapaita tekemään mitä haluavat, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi CNN:n mukaan torstaina Washingtonissa pitämässään lehdistötilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin, onko demokraattien tulevassa puoluekokouksessa Bidenille tukensa luvanneilla edustajilla Bidenin siunaus tukea toista ehdokasta.

Presidentti muistutti, että hän voitti ylivoimaisesti demokraattien esivaalit, minkä vuoksi lähes kaikkien puoluekokouksen edustajien katsotaan tällä hetkellä sitoutuneen kannattamaan häntä.

– Jos huomenna yhtäkkiä ilmestyn kokoukseen ja kaikki sanovat, että haluamme jonkun muun, se on demokraattinen prosessi. Sitä ei tule tapahtumaan, hän lisäsi luottavaisesti.

CNN:n mukaan demokraattien säännöt sallivat edustajien äänestää itse valitsemaansa ehdokasta puoluekokouksessa. Virallisen äänestyksen aikana niiden edustajien ääni, jotka eivät äänestä hyväksyttyä ehdokasta, rekisteröidään ”läsnä”-äänenä. Biden on tällä hetkellä ainoa hyväksytty ehdokas ja todennäköisesti pysyy sellaisena, ellei hän vetäydy kisasta.

CNN:n haastattelema Brookings Insituten vanhempi tutkija Elaine Kamarck avaa demokraattisen puolueen puoluekokouksen valitsemissääntöjä.

Demokraattien puoluekokouksessa kaikkiaan 3949 delegaattia eri osavaltioista tulevat valitsemaan puolueen presidenttiehdokkaan. Toistaiseksi kaikki heistä ovat sitoutuneet tukemaan Bidenia.

Kamarckin mukaan ei ole ennenkuulumatonta, että istuva presidentti tulee haastatetuksi. Edellisen kerran demokraattien epäsuosittu istuva presidentti Jimmy Carter joutui haastetuksi vuoden 1980 puoluekokouksessa

– Presidentit ovat olleet vaikeuksissa ennenkin. He eivät ole koskaan olleet vaikeuksissa tästä syystä, eivätkä koskaan näin myöhään prosessissa, Kamarck sanoi CNN:lle viitaten Bidenin korkeasta iästä ja terveydestä esitettyihin huoliin.

Onko liian myöhäistä vaihtaa Biden?

– Ei ole liian myöhäistä vaihtaa häntä. Puolueen sääntöjen mukaan hänet voitaisiin vaihtaa laillisesti milloin tahansa puoluekokouksen ’nimenhuutoon’ asti. Poliittisesti hänen korvaamisensa on erittäin vaikeaa, koska hänen varapresidenttiään lukuun ottamatta kukaan muu demokraatti ei ole noussut kansallisesti merkittäväksi. Ja tällaisten henkilöiden kyky puhua Alabaman, Mainen tai Utahin edustajille on hyvin typistetty. Heillä ei ole enää aikaa kehittää sitä, koska aika on loppumassa, Kamarck arvioi.

Hänen mukaansa varapresidentti Kamala Harris olisi ainoa varteenotettava korvaaja Bidenille.

– Se ei ole sääntöjen mukaista, Kamarck kuitenkin muistuttaa ja jatkaa:

– Mutta realistisesti… miettikää, keitä nämä 4000 ihmistä ovat. Ensinnäkin he ovat kaikki erittäin uskollisia Bidenille. Joten tämä vaatisi Bidenin pudottamista. Toiseksi, koska hän [Harris] on ollut varapresidentti, hän tuntee heidät, eikö niin? Arvelen, että näistä 4000 ihmisestä hän on tavannut monia. Näin ei ole kenenkään muun [potentiaalisen ehdokkaan] kohdalla, joka on mainittu.

Kamarck muistuttaa, että puoluekokousedustajat valitaan useimmissa osavaltioissa piirikokouksissa, jotka seuraavat esivaaleja.

– (He) ilmoittautuvat ehdolle edustajina, ja sitten he ilmestyvät johonkin paikkaan alueellaan ja tuovat mukanaan mahdollisimman monia kannattajiaan. Nämä ihmiset ovat paikallisesti merkittäviä ihmisiä ja poliittisesti aktiivisia.

Kamarck arvioi myös sitä, kuinka vahva on 3949 edustajan sitoutuminen Joe Bideniin.

– Säännössä sanotaan – ja sääntö on ollut voimassa vuoden 1984 sopimuksesta lähtien, joten se on pitkäaikainen –, että edustajien tulee ”hyvällä omallatunnolla äänestää sen henkilön puolesta, jota heidät valittiin edustamaan”.

– Sitä ei ole koskaan testattu. Ei ole olemassa oikeushistoriaa siitä, mitä ”hyvällä omallatunnolla” tarkoitetaan, Kamarck muistuttaa.

– Tarkoittaako se sitä, että et yhtäkkiä pidä miehestä? Luulen, että ei.

– Tarkoittaako se, että luulet hänen häviävän ja puolueen häviävän?, Kamarck kysyy ja jatkaa:

– Emme todellakaan tiedä, mitä se tarkoittaa, koska sitä ei ole koskaan tapahtunut sen jälkeen, kun se sisällytettiin sääntöihin. Meillä ei ole koskaan ollut puoluekokousta, jossa monet ihmiset olisivat äänestäneet sitä henkilöä vastaan, jota heidät on valittu tukemaan.

CNN uutisoi perjantaina myös, että entinen presidentti Barack Obama ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen entinen puhemies Nancy Pelosi ovat puhuneet yksityisesti Joe Bidenista ja hänen kampanjansa tulevaisuudesta. CNN:n tietojen mukaan molemmat ovat ilmaisseet huolensa, kuinka paljon vaikeammaksi Bidenille on tullut kukistaa republikaanien Donald Trump marraskuun presidentinvaaleissa. Kumpikaan ei ole lähteiden mukaan varma, mitä pitäisi tehdä.

CNN keskusteli yli kymmenen kongressin jäsenen, toimihenkilön ja useiden sekä Obaman että Pelosin kanssa tekemisissä olleen ihmisen kanssa, joista monet sanovat, että Bidenin ehdokkuuden loppu näyttää selvältä ja tässä vaiheessa on vain kysymys siitä, miten se etenee.

Monet Pelosin kollegat toivovat, että hän voisi lopettaa demokraattien piirissä viimeisten kahden viikon aikana vallinneen sekasorron. Pelosin toivotaan vetoavan Bideniin ehdokkuudesta luopumiseksi.

Obama ei ole julkisesti kommentoinut kantaansa Bideniin. Kun Biden epäonnistui kaksi viikkoa sitten pidetyssä vaalikeskustelussa, Obama lähetti viestipalvelu X:ään kommentin: ”Huonoja keskusteluiltoja tapahtuu. Luota minuun, minä tiedän”.

– He [Obama ja Pelosi] katsovat ja odottavat, että presidentti Biden tekee päätöksen yksin, yksi heille läheinen pitkäaikainen demokraatti kommentoi CNN:lle.

Demokraattien puoluekokous alkaa 19. elokuuta Chicagossa.