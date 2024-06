Näin Joe Biden kommentoi murska-arviot saanutta esiintymistään

Demokraattien puolelta tulevat äänenpainot presidentti Joe Bidenia kohtaan ovat koventuneet Bidenin epäonnistuttua torstai-illan vaaliväittelyssä republikaanien todennäköistä presidenttiehdokasta Donald Trumpia vastaan.

Biden esiintyi CNN:n välittämässä keskustelussa hyvin epävarmasti, taisteli 90-minuuttisen tentin käheän äänen kanssa ja takelteli puheissaan. Bidenin esiintyminen sai laaja-alaista murskaavaa kritiikkiä lähes kaikkialla.

The Financial Timesin mukaan eräät merkittävät demokraatit ovat kehottaneet Bidenia keskeyttämään kampanjansa, sillä huolet 81-vuotiaan presidentin iästä ja terveydestä sekä kyvystä hoitaa presidentin tehtäviä eivät hälvenneet torstain esiintymisen jälkeen.

Keskustelu oli Bidenille tärkeä tilaisuus rauhoittaa laajalle levinnyttä huolta hänen iästään kymmenien miljoonien amerikkalaisten äänestäjien edessä. FT:n mukaan eräs demokraattinen lainsäätäjä sanoi, että Bidenin esiintyminen oli herättänyt laajaa paniikkia Capitol Hillillä.

– Monet edustajainhuoneen demokraatit, jotka edustavat laajaa poikkileikkausta demokraattien vaaliryhmästä, lähettivät yksityisesti toisilleen tekstiviestin, jonka mukaan Bidenin on ilmoitettava, että hän on päättänyt olla asettumatta uudelleen ehdolle vaaleissa. Tarvitsemme uuden ehdokkaan, lainsäätäjä sanoi FT:n mukaan.

– Bidenin täytyy tehdä isänmaallinen toimi ja astua sivuun. Tarvitsemme avoimen puoluekokouksen, joka innostaisi amerikkalaisia ​​toisin kuin mikään, mitä olemme nähneet.

Eräs demokraattisen puolueen sisäpiiriläinen sanoi FT:n mukaan keskustelun jälkeen, että puolueessa oli ”suurempi paniikki kuin olen nähnyt tai uskonut mahdolliseksi”.

– Hän vahvisti pahimmat pelkomme, sanoi toinen demokraatti.

Bidenin kampanja ilmoitti myöhemmin, että torstai oli ollut sen tuottoisin yksittäinen päivä pienissä rahalahjoituksissa sen jälkeen, kun presidentti aloitti uudelleenvalintakampanjansa.

Demokraattien suurlahjoittajien hälytyskellot soivat kuitenkin keskustelun jälkeen.

– Kun näin hänet viimeksi, hän ei ollut loistava, mutta ehdottomasti johdonmukaisempi kuin (torstai-)illan keskustelussa, eräs tukija sanoi.

– En ole varma, onko vaihtoehtoa tällä hetkellä, mutta nyt jos koskaan on mahdollisuus muuttaa asioita, hän lisäsi.

Entisen presidentin Barack Obaman aiempi vanhempi neuvonantaja David Axelrod, sanoi CNN:llä, että Biden oli saanut pisteitä joistakin poliittisista asioista, mutta lisäsi:

– Keskusteluja käydään siitä, pitäisikö hänen jatkaa.

Obaman entinen kampanjapäällikkö David Plouffe kuvaili keskustelua ”DEFCON 1 -hetkeksi” viitaten Yhdysvaltain asevoimien korkeimman hälytystason merkintään.

– On todella kipeää sanoa tämä. [Bidenin ja Trumpin] ikäero on kolme vuotta. Heidän eronsa näytti olevan noin 30 vuotta tänä iltana. Tämä on asia, jonka kanssa äänestäjät todella kamppailevat, hän kertoi MSNBC:lle.

Biden sen sijaan vaikutti lannistumattomalta, kun hän kertoi toimittajille Atlantassa pidetyn tentin jälkeen kuulumisiaan.

– Mielestäni onnistuimme hyvin, Biden kommentoi.

Kysyttäessä häneltä kehotuksista astua syrjään ja siitä, oliko hänellä huolia suorituskyvystään keskustelussa, Biden vetosi ”kurkkukipuun” ja vastasi:

– Ei. On vaikea keskustella valehtelijan kanssa.