Näin Jarno Limnell perustelee uuden tehtävänsä perumista

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell on päättänyt olla ottamatta vastaan uutta strategisen neuvonantajan tehtävää Basemark oy:ssa.

– Liittyen uutisointiin neuvonantajan roolistani Basemark yrityksessä. On selkeyden vuoksi todettava: En ole yrityksessä töissä, en saa yritykseltä palkkaa eikä minulla ole työaikavelvoitteita. AR-teknologiaa kehittävässä yrityksessä näen paljon potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla ja siten myönteisiä vaikutuksia Suomen vientiin ja talouteen, Limnell toteaa Facebookissa.

Hän kertoo halunneensa tukea tätä. Limnell on puolustusvaliokunnan jäsen.

– Olen turvallisuuden parissa koko elämäni työskennellyt ja uskoakseni kokemusta kertynyt.

– Koska asia on herättänyt huomiota ja haluan pitää ennen kaikkea huolta yhteisestä luottamuksesta, olen yrityksen kanssa sopinut, että en ota vastaan neuvonantajan roolia.