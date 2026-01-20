Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Jarno Limnell. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Näin Jarno Limnell perustelee uuden tehtävänsä perumista

  • Julkaistu 20.01.2026 | 15:41
  • Päivitetty 20.01.2026 | 15:41
  • Kotimaa
Kansanedustaja haluaa pitää huolta yhteisestä luottamuksesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell on päättänyt olla ottamatta vastaan uutta strategisen neuvonantajan tehtävää Basemark oy:ssa.

– Liittyen uutisointiin neuvonantajan roolistani Basemark yrityksessä. On selkeyden vuoksi todettava: En ole yrityksessä töissä, en saa yritykseltä palkkaa eikä minulla ole työaikavelvoitteita. AR-teknologiaa kehittävässä yrityksessä näen paljon potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla ja siten myönteisiä vaikutuksia Suomen vientiin ja talouteen, Limnell toteaa Facebookissa.

Hän kertoo halunneensa tukea tätä. Limnell on puolustusvaliokunnan jäsen.

– Olen turvallisuuden parissa koko elämäni työskennellyt ja uskoakseni kokemusta kertynyt.

– Koska asia on herättänyt huomiota ja haluan pitää ennen kaikkea huolta yhteisestä luottamuksesta, olen yrityksen kanssa sopinut, että en ota vastaan neuvonantajan roolia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)