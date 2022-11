Näin immuunisolu jahtaa ja syö videolla bakteereja

Ihmisen keho on jatkuvasti erilaisten virusten ja bakteerien hyökkäysten kohteena.

Niinpä immuunijärjestelmämme koostuu monista toisiinsa yhteydessä olevista puolustusmekanismeista, joiden tehtävänä on torjua sairastuminen.

Twitterissä leviää havainnollistava video. Siinä syöjäsolu eli fagosyytti tuhoaa elimistöön päässeitä mikrobeja ja muita vierasaineita.

Syöjäsolut pystyvät tunnistamaan solukalvonsa reseptoreilla vieraita molekyylejä. Ne nielevät vierasaineen ja lopuksi tappavat sen.

Watch how immune cell chases bacteria and eliminates them:#biology by helix animation pic.twitter.com/LBoeOm2b30

— Slava Bobrov (@slava__bobrov) August 15, 2022