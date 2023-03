Näin HS-gallupin tuomat kansanedustajien paikat jakautuisivat

Helsingin Sanomat julkisti tiistaina Kantar Publicilla teettämänsä puoluekannatusmittauksen. Siinä kokoomus sai 20,8, SDP 19,3 ja PS 19,3 prosentin kannatuksen.

Verkkouutiset on laskenut mittausluvuista sovelletut vaalipiirikohtaiset paikkajakaumat. Niiden perusteella vaalitulokseksi tulisi:

Puolue Kansanedustajia (muutos 2019 vaaleista)

Kokoomus 46 (+8)

SDP 44 (+4)

PS 40 (+1)

Keskusta 23 (-8)

Vas 15 (-1)

Vihreät 16 (-4)

RKP 9 (-)

KD 5 (-)

LN 1 (-)

( Ahvenanmaa 1 (-) )

Erot ovat hyvin pienet ja herkkiä muutoksille. Esimerkiksi kokoomuksen seuraava paikka voi olla varsin lähellä Vaasassa, Satakunnassa ja Helsingissäkin.

Vaalien alla ovat keskusteluttaneet perinteisten valtakunnallisten kannatustutkimusten – kuten yllä on kyse HS:n tutkimuksesta – ja toisaalta vaalipiirikohtaisten eli alueellisten kannatustutkimusten väliset erot. Poikkeamat ovat sen verran isoja, että joko toinen osapuoli tai molemmat osapuolet voivat olla väärässä metodeissaan.

* Vaalipiirikohtaisissa tutkimuksissa voivat näkyä paremmin paikallinen tuntemus, paikallinen kilpailutilanne ja ehdokasasettelu.

* Vaalipiirikohtaisten tutkimusten heikkouksiin kuuluu, että kantansa kertoneiden osuus on vaihdellut 55-86 prosentin välillä (Helsingin Sanomien valtakunnallisessa tutkimuksessa se oli 71 prosenttia). Yhdessä alueellisessa vaalipiiritutkimuksessa osuutta ei kerrottu. Pieni luku kertoo suuresta epävarmojen määrästä, mutta esimerkiksi Varsinais-Suomessa todettu 86 prosenttia voi viitata jo tutkimusmetodin vääristymään.

* Eräitä lukuja alueellisissa tutkimuksissa on korjattu pariinkin kertaan. Eräiden kyselyjen vastaajat tulevat internet-paneelista. Otoksen koko on vaalipiirigallupeissa säännönmukaisesti pienempi eli niissä virhemarginaali on suurempi.

EDIT kello 07:46: Korjattu KD:n paikkojen määrä viiteen ja LN:n yhteen. Kyseessä on Helsingin paikka, joka menisi KD-Kesk-KL-vaaliliitolle ja siellä KD:lle.