Näin hoidat läheisesi asiat netissä, suosio kasvanut vauhdilla

Kela-asioiden hoitaminen läheisen puolesta onnistuu helposti Kelan verkkopalvelussa eli Omakelassa. Kansaneläkelaitos (Kela) kertoo asiasta tiedotteessa.

Omakelassa voi asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuudella. Valtuuden voi antaa myös henkilö, joka ei käytä verkkopalveluja. Kela muistuttaa, että läheisen arjen tukeminen helpottuu, kun Kela-asiat voi hoitaa yhdestä paikasta silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Tarvittavan valtuuden nimi on Suomi.fi-palvelussa Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen. Valtuutuksen saanut voi Omakelassa läheisen puolesta lähettää viestejä, seurata etuusasioita ja maksuja sekä nähdä päätökset ja kirjeet. Lisäksi Omakelassa voi hakea toisen puolesta esimerkiksi kuntoutukseen, vammaistukiin, eläkkeisiin, sairaanhoitoon ja matkakorvauksiin liittyviä tukia.

Sähköistä asiointia läheisen puolesta kehitetään vaiheittain, ja käytettävissä olevien palvelujen määrä kasvaa vähitellen.

– Olemme saaneet paljon hyvää palautetta sähköisistä palveluista ja haluamme kehittää niitä edelleen. Syksyllä OmaKelassa tulee mahdolliseksi hakea eläkkeensaajan asumistukea toisen puolesta. Sähköinen asiointi tuo joustavuutta, kun asioita voi hoitaa itselleen sopivaan aikaan paikasta riippumatta, kertoo Omakelan kehittämisestä vastaava Jenni Runola Kelasta tiedotteessa.

Läheisen asioiden hoitaminen Omakelassa on kasvattanut suosiotaan nopeasti. Tänä vuonna Omakelassa on asioitu läheisen puolesta jo lähes miljoonaa kertaa. Vuonna 2024 asiointeja oli yhteensä 1,1 miljoonaa.

Suomi.fi-valtuus on Digi- ja väestöviraston tarjoama palvelu, jonka avulla voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita omasta puolestaan. Valtuuden voi antaa Suomi.fi-verkkopalvelussa. Jos valtuuttajalla ei ole pankkitunnuksia tai hän ei käytä verkkopalveluja, Digi- ja väestötietovirasto voi rekisteröidä valtuuden hakemuksen perusteella.

Suomi.fi-valtuudella läheisen Kela-asioita hoitava kirjautuu Omakelaan omilla tunnuksillaan ja valitsee kohdan Asioi toisen henkilön puolesta. Tunnistautumisvälineet, kuten pankkitunnukset ja mobiilivarmenne, ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä saa käyttää toisen puolesta.

Yksityinen edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi hoitaa edustettavansa Kela-asioita OmaKelassa ilman Suomi.fi-valtuutta, jos edunvalvontavaltakirja sisältää taloudellisten asioiden hoitamisen.

Perinteisellä valtakirjalla Kela-asioita voi hoitaa puhelimitse, palvelupisteessä ja postitse. Sähköinen asiointi on kuitenkin monelle kätevin vaihtoehto, sillä Omakelassa läheisen asiat löytyvät helposti yhdestä paikasta.