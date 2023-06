Näin hallitus uudistaa Suomea – ”Pohjoismaat otettava kiinni”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi uuden hallituksen tiedotustilaisuudessa olevansa erittäin tyytyväinen ministerijoukkoon.

– He osaavia ja kokeneita poliitikkoja. Olemme jutelleet uudesta hallituksesta ja tulevasta työstä. Voin vakuuttaa, että kaikki ovat määrätietoisia ja tyytyväisiä hallitusohjelmaan – valmiita toteuttamaan sitä. Toimeenpanokyky on se asia, mitä seuraavaksi tarvitaan.

– Sitä tarvitaan peruslainsäädäntötyöhön ja niihin reformeihin, joita meidän on tehtävä, jotta Suomi on hyvinvoiva maa. Jotta suomalaisilla on lupa uskoa parempaan tulevaisuuteen, jotta suomalaiset pärjäävät, palvelut toimivat – jotta ostovoima riittää nouseviin korkokuluihin ja kallistuvaan ruokaan.

Orpon mukaan uusi hallitus on sitoutunut reformien läpiviemiseen.

– Sitoutuneisuus ja tahto muuttaa Suomea välittyy tästä väestä. Me kävimme vaalit, ja suomalaiset haluavat muutosta. Me olemme tekemässä muutosta, joka on aivan välttämätön. Jos asioita ei muuteta, velkaantumisen tahti vie pohjan suomalaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta.

– Me haluamme ottaa muut Pohjoismaat kiinni. Ja se vaatii uudistamista. Se ei tule olemaan helppoa. Huomenna alkaa keskustelu eduskunnassa hallituksen ohjelmasta. Toivon, että ei sanota pelkästään ei. Vaan he, jotka ovat eri mieltä hallituksen keinoista Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi, kertovat omat lääkkeensä. Peräänkuulutin niitä ennen vaaleja, ei kuulunut.

Menosopeutukset ja rakenteelliset uudistukset

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan neljää puoluetta yhdistää valmius korjata julkisen talouden tilaa.

– Tämä hallitus ei ole kirjannut hallitusohjelmaan menosopeutuksia sekä rakenteellisia ja työllisyysuudistuksia siksi, että me haluaisimme olla ilkeitä tai miellyttää valtiovarainministeriötä, vaan siksi, että tässä maassa kyetään säilyttämään meidän hyvinvointijärjestelmämme – jotta saamme tuloja ja menoja tasapainoon. Eikä sekään onnistu tällä hallituskaudella, mutta me olemme sitoutuneita aloittamaan tämän työn.

– Me teemme taloudellisesti turvallisuuden kannalta kestäviä ja hyviä valintoja tulevaisuutta kohti. Moni asia tulee muuttumaan. Kansa on äänestänyt muutoksen puolesta, kansa on antanut mandaatin tälle hallituspohjalle.

Suunnan muutos Suomeen

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) totesi, että demokratia toimii Suomessa.

– Eduskunta on valinnut meille uuden pääministerin, ja presidentti on toiminut perustuslain mukaisesti ja uusi hallitus on nimitetty.

Hänen mukaansa on tärkeää, että hallitus työskentelee ajatellen Suomen etua ja sitä, mikä on inhimillisesti oikein.

– Ajatellaan myös sitä, että tehdään yhteistyötä niiden kanssa, joiden kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä ja siihen piiriin kuuluvat kaikki Pohjoismaat, EU, YK ja niin edelleen.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) viittasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön viestiin aiemmin tiistaina.

– Tasavallan presidentti muistutti uutta hallitusta tänään siitä, että maailma ympärillämme menee koko ajan eteenpäin ja siitä, että meillä on edelleen haasteellisia tilanteita, Essayah sanoi.

– Sota jatkuu edelleen Ukrainassa, ja se tuntuu vaan kiihtyvän. Toisaalta talouden laineet lyövät korkealla. Nämä kaikki asiat ovat myös meidän haasteenamme.

Hänen mukaansa nyt on koolla hallitus, joka on saanut kansan enemmistön tuen.

– Me olemme tehneet seitsemän viikkoa kovaa työtä ja saaneet hyvän hallitusohjelman. Sitä me lähdemme nyt toteuttamaan.

– Kollegat tässä jo muistuttivat, miksi me haluamme suunnan muutosta Suomeen. Jos me emme pysty nyt kääntämään Suomen suuntaa, niin meillä ei ole enää tuleville sukupolville niitä hyvinvointipalveluita, hyvää terveydenhoitoa, koulutusta tai mahdollisuutta rakentaa omaa tulevaisuutta. Siksi on tärkeää, että me uskallamme tehdä nyt muutoksia, jotta tulevilla sukupolvilla on hyvät palvelut ja hyvä Suomi.