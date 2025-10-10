Näin eurooppalaiset postiyhtiöt ovat pärjänneet pörssissä

Kaupankäynti valtionyhtiö Postin osakkeella alkoi Helsingin pörssin prelistalla perjantaina: osake ampaisi heti 10 prosentin nousuun. Pörssin päälistalle osake siirtyy tiistaina 14. lokakuuta. Postin osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Valtio kerää annilla noin 100 miljoonaa euroa. Postin markkina-arvoksi on muodostumassa noin 300 miljoonaa euroa. Valtiolle jää yhtiöstä noin 70 prosentin omistusosuus.

Postiyhtiön listautuminen ei ole poikkeuksellista, sillä Euroopasta löytyy muutamia esimerkkejä valtion postiyhtiöiden listautumisista. Joukossa on niin menestyjiä kuin floppeja.

Deutsche Post

Saksan postiyhtiö Deutsche Post listautui Frankfurtin pörssiin marraskuussa 2000. Listautumisannissa Saksan valtio myi 29 prosenttia yhtiön osakkeista.

Listautumisannilla Saksan hallitus keräsi noin 6,6 miljardia euroa, mikä teki siitä yhden maan suurimman listautumisannin. Saksan valtio käytti listautumisannista saatuja rahoja muun muassa velkojensa maksuun.

Deutsche Postin markkina-arvoksi arvioitiin yli 20 miljardia euroa.

Valtio on vuosien varrella vähentänyt omistusosuuttaan postiyhtiöstä selkeästi.

Nykyisin valtio omistaa kehityspankki KfW:n kautta Deutsche Post AG:sta (DHL Group) noin 17 prosentin osuuden.

25 vuodessa Deutsche Postin osake on noussut noin 85 prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo on yli kaksinkertaistunut. Yhtiö on ollut vuosien varrella tasainen osingonmaksaja.

Poste Italiane

Italian valtion omistama postiyhtiö Poste Italiane listattiin Milanon pörssiin lokakuussa 2015. Listautumisen taustalla oli hallituksen halu modernisoida maan yrityksiä ja lyhentää osakeannista saaduilla varoilla julkista velkaa.

Italian valtio luopui noin 35 prosentin omistusosuudesta ja keräsi annilla noin 3,4 miljardia euroa, mikä oli siihen mennessä Italian 2000-luvun suurin listautumisanti.

Poste Italianen markkina-arvo oli listautumishetkellä noin 8,8 miljardia euroa. Yksityissijoittajat ylimerkitsivät annin selvästi.

Poste Italianen pörssitaival on ollut kymmenen vuoden aikana menestyksekäs: yhtiön osakekurssi on noussut noin 200 prosenttia. Yhtiö on ollut vuosien varrella varsin tasainen osingonmaksaja.

Österreichische Post

Itävallan kansallinen posti- ja logistiikkayhtiö Österreichische Post listautui kesäkuussa 2006 Wienin pörssiin.

Annissa 49 prosenttia yhtiön osakepääomasta tarjottiin merkittäväksi, joten valtio jäi enemmistöomistajaksi 51 prosentin osuudella.

Itävallan valtio keräsi annilla 652 miljoonaa euroa. Listautumisannissa postiyhtiön markkina-arvoksi arvioitiin noin 1,3 miljardia euroa. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Itävallan valtio on edelleen postiyhtiön suurin osakkeenomistaja. Yhtiö työllistää lähes 28000 ihmistä.

Poimintoja videosisällöistämme

Vuosien varrella Österreichische Post on ollut tasaisen vakaa osingonmaksaja. Pörssissä yhtiön osake on noussut 20 vuodessa reilut 55 prosenttia.

BPost

Belgian hallitus, tanskalainen Post Danmark ja pääomasijoitusyhtiö CVC Capital järjestelivät Belgian valtion postiyhtiön omistuksen vuonna 2006 siten, että Post Danmark ja CVC hankkivat puolet osakekannasta ja Belgian valtio jäi yhden osakkeen turvin enemmistöomistajaksi. Sittemmin Post Danmark on luopunut omistuksestaan yhtiössä.

BPost listattiin Brysselin pörssiin vuonna 2013, kun CVC Capital luopui merkittävästä omistusosuudestaan yhtiössä. 43 prosenttia BPostin osakepääomasta oli tarjolla listautumisannissa, joka tuotti noin 800 miljoonaa euroa.

Belgian valtio on edelleen pysynyt postiyhtiön enemmistöomistajana.

BPostilla on ollut viime vuosina merkittäviä haasteita postipalveluiden volyymien laskettua ja tuottojen heikennettyä. Yhtiö on joutunut sopeuttamaan toimintojaan ja kustannusrakennettaan.

Yhtiön pörssitaival ei ole ollut menestyksekäs: osakekurssi on 12 vuodessa laskenut yli 80 prosenttia.