Näin EU pyrkii ratkaisemaan puolustusteollisuuden pahan pullonkaulan

Euroopan puolustussektori on räjähdysmäisessä kasvussa: 26 suurimman eurooppalaisyrityksen myynti kasvoi 13 prosenttia vuonna 2024 edellisvuodesta, neljän suurimman saksalaisyhtiön peräti 36 ja suurimman ukrainalaisyhtiön 41 prosenttia.

Puolustussektorin kasvua vauhdittaa Euroopan Nato-maiden puolustusbudjettien nopea kasvu vuodesta 2022 lähtien. Kuluvana vuonna niiden yhteissumma ylitti ensi kertaa 300 miljardia euroa. Sektorille pumppaavat miljardeja euroja myös kolme yhteistä hankintaohjelmaa – Euroopan puolustusteollisuusohjelma EDIP, ammustuotantoa tukeva ohjelma ASAP ja Euroopan puolustusteollisuusstrategia EDIS.

Pullonkaulaksi on noussut osaava työvoima. Puolustussektori arvioi työvoimavajeekseen jopa 200 000 henkilöä ja vajeen vain kasvavan vuosikymmenen loppua kohti.

Syinä ovat rakenteelliset tekijät, kuten sektorin vuosikymmeniä jatkunut alirahoitus, joka karkotti erityisesti nuoria hakemasta alalle, nopea teknologinen kehitys, johon perinteiset koulutusputket eivät ole onnistuneet sopeutumaan ja korkeapalkkainen siviiliteollisuus, joka kamppailee samoista lahjakkuuksista puolustusteollisuuden kanssa.

Tämän vuoksi EU teki ammattitaidosta EDIS-strategian kulmakiven ja suunnittelee kouluttavansa ja uudelleenkouluttavansa puolustusteollisuudelle 600 000 henkilöä vuoden 2030 loppuun mennessä.

Strategia nojaa neljään pääpilariin, jotka ovat:

1) Taantuvien tai siirtymävaiheessa olevien teollisuudenalojen työntekijöiden massiivinen uudelleenkouluttaminen. Tärkein työvoiman lähde on autoteollisuus ja sen alihankkijat ja muina ilmailuteollisuuden alihankinta ja energiateollisuus mukaan lukien merituulivoimatuotanto.

2) Nykyisen työvoiman osaamisen jatkuva päivittäminen. Noin 40–50 prosenttia koulutustavoitteesta koskee jo sektorilla työskenteleviä henkilöitä, joiden täytyy saavuttaa uutta pätevyyttä tekoälyssä, kyberturvallisuudessa, kvanttiturvallisessa salauksessa, hypersoonisuuden teknologiassa, suunnattavan energian aseissa ja edistyksellisissä komposiiteissa.

3) Uusien lahjakkuuksien houkutteleminen, jota varten EU rahoittaa laajaa sektorin tunnettuuden lisäämistä, kaksoiskoulutusohjelmia ja tuettuja oppisopimuksia.

4) Pitkäaikaisen koulutusinfrastruktuurin rakentaminen. Sen keskiössä on European Defence Skills Academy, jonka odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Työllistämistavoitteen lisäksi ohjelmalla on laajempia sosiaalisia tavoitteita, kuten nuorisotyöttömyyden vähentäminen, naisten osuuden kasvattaminen puolustusteollisuudessa ja Euroopan teknologisen suvereniteetin vahvistaminen.